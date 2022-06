Vuelco en la Ruta 11 a la altura del predio de Osse

Un joven de 24 años que circulaba por la ruta 11 en su auto Honda Civic perdió el control del vehículo y volcó a la altura del predio de Osse.

Según pudo saber 0223, el siniestro se registró durante la mañana en el kilómetro 505 de la ruta 11 y, tras el accidente, el joven conductor pudo salir por sus propios medios del rodado.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que el conductor fue asistido por personal del Same, que constató que el joven no tenía heridas graves y, por tal motivo consideró que no era necesario el traslado al Hospital Interzonal General de Agudos.