Guns N' Roses sorprendió a sus fans con un cover de "Back in Black" en vivo

La banda estadounidense Guns N' Roses se encuentra actualmente en una gira por España. El grupo se presentó en el Benito Villamarín de Sevilla ante una multitud y, además de tocar sus temas clásicos, sorprendió a todos sus fans con un cover inédito de Back in Black.

Recordando su paso por AC/DC, reemplazando a Brian Johnson por un problema de salud, Axl Rose entonó uno de los temas más conocidos de la banda.

La versión de los Guns fue casi idéntica a la original, exceptuando un solo de guitarra de Slash para darle su propia impronta. Es la segunda vez que la banda toca un tema de AC/DC en vivo, los californianos interpretaron "Walk All over you" en un show en Portugal.