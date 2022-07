River volvió a ser una sombra y perdió con Godoy Cruz en el Monumental

La imagen de Marcelo Gallardo, expulsado por protestar en el final del partido, habla por sí sola. River no pasa su mejor momento y el entrenador lo sabe, viene de quedar afuera de la Libertadores en una mala serie con Vélez, es irregular en la Liga Profesional y parece que hoy puede perder con cualquiera. Y el que se aprovechó de este presente fue Godoy Cruz, inteligente, solidario, metido, que presionó, le planteó un juego incómodo y lo golpeó dos veces en tres minuto para dejarlo casi KO. Una ayuda de Lamolina que, increíblemente, no echó a González Pirez y después dejó con 10 al "tomba", le dio una ventaja en el complemento que no supo cristalizar.

La gran diferencia estuvo en el primer tiempo cuando Godoy Cruz, en una ráfaga, se puso en ventaja por duplicado en un Monumental colmado y acentuó lo insinuado en los primeros minutos. Ojeda sacó provecho de un pase en profundidad y definió al primer palo defendido por Franco Armani. El asistente Juan Manuel Velázquez levantó la bandera y Nicolás Lamolina sancionó fuera de juego, pero la revisión del VAR hizo justicia; Ojeda estaba habilitado. Minutos después, Godoy Cruz ahondó el desconcierto de River con el tanto de Abrego, quien apareció en soledad para definir en el área chica a través de un centro por el sector izquierdo.

Los pases imprecisos fueron una constante en un River que ya no tuvo a Julián Álvarez (hoy fue presentado en Manchester City) y Enzo Fernández (mañana viajará a Portugal para sumarse a Benfica). Además, Godoy Cruz cerró la proyección de Milton Casco y cortó el circuito de juego entre Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz. Sólo Rodrigo Aliendro, expulsado en tiempo cumplido por revisión del VAR, se mostró como una salida, pero le faltó compañía. La primera llegada de River en el primer tiempo ocurrió recién a los 45 minutos con un remate cruzado del solitario Lucas Beltrán. En ese entonces, Godoy Cruz ya jugaba con uno menos por la doble amarilla a Ferrari debido a una fuerte infracción a Aliendro y a la posterior protesta. Insólitamente, antes no había visto la roja González Pírez por un tremendo planchazo.

River salió en el segundo tiempo con cuatro cambios y otra actitud. El equipo de Marcelo Gallardo avanzó unos metros en el campo, una tarea facilitada por un rival disminuido en su formación. El arquero Diego Rodríguez se convirtió en figura y sostuvo a Godoy Cruz en los remates de Paulo Díaz: primero con un disparo de media distancia y luego con un cabezazo. Poco después generó una gran atajada en otro intento de Beltrán, esta vez de cabeza. Con Juan Fernando Quintero y Esequiel Barco, River tuvo más presencia en ataque. A eso le sumó las proyecciones de Santiago Simón y Andrés Herrera, pero le falto precisión en el último toque. Godoy Cruz defendió con entereza y estuvo atento ante cualquier error de un River jugado en el retroceso que no pudo descontar, pese a la gran oportunidad de Beltrán. Su remate dio en su compañero, Herrera, y se fue por encima del travesaño.

Síntesis

River (0): Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Leandro González Pírez y Milton Casco; Enzo Pérez; Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz, José Paradela; Lucas Beltrán y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.

Cambios: ST 0' Andrés Herrera, David Martínez, Santiago Simón y Esequiel Barco por Mammana, González Pírez, De La Cruz y Romero, y 16' Juan Fernando Quintero por Paradela.

Godoy Cruz (2): Diego Rodríguez; Franco Negri, Gianluca Ferrari, Pier Barrios y Néstor Breitenbruch; Juan Andrada, Gonzalo Ábrego, Ezequiel Bullaude y Tadeo Allende; Martín Ojeda y Salomón Rodríguez. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez.

Cambios: PT 43' Guillermo Ortiz por Bullaude; ST 10' Elías López por Negri y 27' Tomás Badaloni y Nelson Acevedo por S.Rodríguez y Allende.

Goles: PT 20' Ojeda (GC) y 23' Abrego (GC).

Incidencias: PT 40' expulsado Ferrari (GC); ST 45' expulsado Aliendro (R)

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Monumental.