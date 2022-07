Un error y ninguna idea: Alvarado volvió a perder de local

Es cada vez más preocupante el presente de Alvarado. Porque el equipo no puede levantar cabeza, sumó su cuarto partido sin ganar (3 derrotas), le cuesta horrores convertir y le hacen goles demsiado fácil. A veces por mérito del rival y, muchas, por errores propios. Y en la noche del Minella fue otro de esos, Cháves perdió una pelota en la salida y Almirante Brown abrió el marcador que supo sostener a lo largo del encuentro y lo liquidó cuando ya no había tiempo para más, selló el 2 a 0 definitivo que significó un triunfo después de 14 partidos y el primero de visitante después de 10 meses.

Sin ser un manojo de virtudes, el primer tiempo de Alvarado no fue malo, pero le pasó lo de siempre. Mandíbula de cristal, en la primera que se equivocó, sacó del medio. Cuando era todo ímpetu del local, cuando Solís lo había tenido desde una posición inmejorable y un defensor sacó casi sobre la línea con el arquero vencido, un pase simple a Cháves terminó en el fondo del arco. El volante central que volvía de una lesión controló mal, se le fue larga, Ocampo se la quitó y entregó a Céliz que ingresó al área por izquierda y tocó hacia dentro para Florián Monzón que sacó el manual del "9", recibió perfilado y, sin dudar, metió un "puntinazo" de derecha que se clavó contra el caño de Fernández que sólo atinó a mirar. Golpazo para el "torito" que le costó un montón reaccionar y la gente se impacientó. Tres canciones de "protesta" contra los jugadores antes de los 10', mostraba el descontento de un público que, además, tenía que soportar un frío intenso en la popular norte.

Tuvieron que pasar casi 10' para que el local se metiera de nuevo en el juego y lo hizo con el arma principal que tuvo para llegar en esa mitad: la pelota parada. Algo que siempre sufrió en contra, lo tuvo como llave a favor, aunque no lo pudo aprovechar. Un centro de Molinas fue anticipado por Ihitz y Ramiro Martínez metió un cachetazo sensacional contra la base del palo izquierdo, la volvieron a tirar al medio, le quedó otra vez al lateral y Moreno, tirándose, la mandó al córner sobre la línea. Eso levantó a la gente y al equipo que empezó a dominar, sin demasiada claridad, pero la intención de ser protagonista. Una mala noche de Solís complicaba los planes por izquierda y lo mejor estaba por el otro lado. Desde allí, Molinas le sacó pintura al caño derecho, y hubo dos centros más que, por centímetros, no terminaron siendo el empate. La visita, conforme con el desarrollo y el resultado, sólo apostaron a alguna contra, como la del final en la que Núñez la hizo por izquierda y Guzmán remató apenas alto como señal de aviso para un Alvarado que, por momentos, iba con mucha gente y dejba espacios en el fondo.

Salió con todo Alvarado al complemento con Molinas siendo el más desequilibrante y generando dos opciones que no pudieron terminar primero Mieres, y luego Ramos que no estuvo para empujar un centro que cruzó toda el área chica. Esos primeros minutos se fueron diluyendo rápido, el equipo se quedó sin ideas y el control era de la "fragata". Por eso, cerca de los 20' Manuel Fernández mandó a la cancha a Rodríguez y Pons para intentar más presencia en ataque, desarmó el medio con la salida de Cháves y casi le da resultado inmediato, cuando "Coquito" la hizo bien por derecha y, otra vez, nadie se tiró de cabeza por el medio para empujar. El exChacarita hizo un buen ingreso por la derecha, pero le faltaba un socio. Igual, en ese sector estaba lo mejor también con las trepadas de Mieres, que capturó un rebote y el centro-arco cruzó por delante de Martínez sin nadie que la empujara.

Los minutos se consumían y Alvarado no podía. Benítez metió cambios para darle más aire y, cuando se agotaban las opciones, recién ahí (tarde) Fernández mandó a Marcos Astina a ver si lo podía salvar. Pero no lo salvó nadie. Porque Rodríguez la volvió a hacer bien y Pons erró el cabezazo en el segundo palo. Porque esta vez el exLanús no pudo ponerse la capa en un tiro libre y reventó la barrera, y porque los centros del final, con muchas camisetas blancas en el área visitante, terminaron siempre en cabezas de jugadores aurinegros que se aferraron al triunfo, lo liquidaron de nuevo con Monzón en el final y festejaron después de 14 fechas.

Síntesis

Alvarado (0): Pedro Fernández; Brian Mieres, Alan Robledo, Franco Ledesma y Nicolás Ihitz; Franco Malagueño, Ariel Cháves y Gonzalo Lamardo; Iván Molinas, Jorge Ramos y Nazareno Solís. DT: Manuel Fernández.

Cambios: ST 18' Matías Rodríguez y Facundo Pons por Molinas y Cháves, 23' Leandro Vella por Ihitz y 39' Marcos Astina por Malagueño.

Almirante Brown (2): Ramiro Martínez; Facundo Miño, Christian Moreno, Joel Ghirardello y Ramiro Fernández; Matías Piteo, Guillermo Ocampo y Milton Céliz; Patricio Núñez; Leandro Guzmán y Florian Monzón. DT: Jorge Benítez.

Cambios: PT 24' Leonardo Flores por Ghirardello; ST 27' Marcos Brítez Ojeda y Gastón Montero por Fernández y Piteo, Ángel Stringa y Nazareno Bazán por Guzmán y Núñez.

Goles: PT 5' Monzón (AB); ST 52' Monzón (AB)

Arbitro: Nelson Bejas.

Estadio: José María Minella.