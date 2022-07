La compañía Les Rouges presenta “Me quiere, no me quiere”

Estas vacaciones de invierno inician con "Me quiere, no me quiere", un nuevo espectáculo para compartir en familia. Dos payasas se encuentran entre miradas e ingenuidad, juegan, recorren distintos pasajes y navegan por emociones dónde pueden cambiar la visión y transformarla derribando mitos en el amor.

El estreno tendrá lugar el próximo domingo 17 de julio a las 19.30 en El Club del Teatro, ubicado en Rivadavia 3422. Las entradas se pueden reservar por Alternativa Teatral o en la boletería de la sala.

“‘Me quiere, no me quiere’, es una creación colectiva que fuimos trabajando hace tiempo. Estamos felices de poder llevar a cabo este hermoso proyecto y les invitamos a que vengan”, señalaron desde la compañía Les Rouges.

Dentro del contexto que impuso la pandemia de coronavirus, dos payasas se encuentran. Stridula espera al Príncipe Azul, al cual idealiza y ante su baja autoestima cree que no es correspondida. Pero más tarde junto a la compañía de Socorro se da cuenta que al verdadero amor, no le importa el color, el título, la forma o la perfección. A partir de ahí, surge un nuevo sentimiento y juntas revierten la situación y apuestan al respeto y la valoración.

El espectáculo es interpretado por Alejandra Grollino como Stridula y Miriam Martín, que le da vida a Socorro. La dirección está a cargo de Omar Rodríguez.

Sobre Les Rouges

La compañía Les Rouges se gestó en febrero del 2021. “En la pandemia, comenzamos a ensayar y entrenar. Ya nos conocíamos, somos amigas, trabajábamos por otros lados, teníamos nuestro clown y estábamos motivadas por hacer un número sobre género”, explicaron las protagonistas de la nueva pieza teatral, que hasta hace poco tiempo, cuando se jubilaron, eran maestras jardineras.

“Fuimos incorporando otros números dándole continuidad a lo que queríamos significar con los mitos de un amor que sea verdadero al establecer cualquier relación o vínculo amoroso”, concluyeron.