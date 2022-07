Piano Bar llega a Mar del Plata: "Charly transmite las sensaciones de toda la sociedad"

Piano Bar se suma a la cartelera invernal marplatense con una propuesta diferente para disfrutar clásicos de Sui Géneris, Serú Giran y la extensísima carrera solista Charly García "como sonaban cuando lo grabó en el disco", el próximo viernes 22 de julio en el teatro Radio City. Antes de la esperada primera presentación en la ciudad de la banda tributo, su cantante, Tiago Galindez habló con 0223.

"Es la primer<a vez que vamos a presentarnos en Mar del Plata, así que estamos con mucha expectativa", cuenta el artista al tiempo que reconoce que para esta presentación se propusieron "presentar un recorrido histórico" de la carrera del máximo referente del rock argentino desde sus inicios en Sui Generis hasta su etapa "Say No More".

Consultado sobre la elección de los temas para el show que tiene una duración aproximada de dos horas, Tiago explicó que junto a sus compañeros de banda optaron por canciones que "saben que la gente quiere escuchar" y otros temas que apreciarán aquellos conocedores de la obra de Charly en detalle.

"Charly transmite las sensaciones de toda la sociedad", asegura el músico al tiempo que resalta que los integrantes de Piano Bar en su totalidad son grandes admiradores de la obra del autor de "Yendo de la cama al living".

Piano Bar surgió hace más de dos décadas como un grupo de músicos amigos que pensaba hacer una sola presentación conceptual del disco que dio nombre a la banda en Rosario y continúo con el formato y con la firme premisa de dejar de lado la imitación pero captar la escencia de la música de Charly y hacer que cada interpretación tenga el mismo sonido que tiene la grabación original de cada uno de los temas.

"Mas que un tributo es una celebración", concluye el hombre que conoció la obra de Charly García gracias a un amgo que le prestó "Antología" a fines de la década del 80 y quedó fascinado con "Canción para mi muerte".

Para este viernes, Piano bar propone a marplatenses y turistas vivir una noche épica de euforia y emoción, marcada por las más grandes canciones del maestro indiscutido del rock en español. Las últimas entradas para el show ya están a la venta en Plateanet y las boleterías del Teatro Radio City, San Luis 1750.