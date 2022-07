El fútbol marplatense inicia la segunda fase con las Zonas Campeonato y Reválida

El torneo "Roberto Crespo" de la Liga Marplatense de Fütbol tendrá este sábado el inicio de la segunda fase, con los 27 equipos divididos en las Zonas Campeonato y Reválida. Cabe recordar que Huracán pidió licencia tras la primera fase, siendo baja de acá a dos años de competencia.

Como siempre, los partidos de quinta división comenzarán a las 13, y los de primera, a las 15. Mar del Plata-Nación, Kimberley-Norte y River-Independiente aparecen como los duelos más atractivos.

El martes se sorteó el fixture de esta segunda fase, donde los mejores 14 equipos estarán en la Zona Campeonato, en la cual Banfield, Atlético Mar del Plata (único invicto), Kimberley, General Urquiza y Boca fueron los animadores. La sorpresa es la ausencia en este grupo de Argentinos del Sud, el campeón, que estará en la Reválida.

Estas dos zonas, ordenarán las instancias de playoffs para buscar el campeón del año de la Liga Marplatense. De los 14 equipos de la Zona Campeonato, los dos primeros clasifican directamente a cuartos de final, 10 irán a octavos y los últimos dos se enfrentarán ante los mejores dos de la Zona Reválida (16avos de final), para completar el cuadro definitivo que tendrá cotejos de octavos y cuartos a un partido con ventaja deportiva y semifinales y final de ida y vuelta.

PROGRAMACIÓN - 1RA FECHA - 2/7

ZONA CAMPEONATO

Cancha: Mar del Plata

15hs, Mar del Plata vs Nación

Cancha: River

15hs, River vs Independiente

Cancha: Banfield

15hs, San José vs Boca

Cancha: Deportivo Norte

15hs, Deportivo Norte vs Kimberley

Cancha: Quilmes

15hs, Quilmes vs Banfield

Cancha: San Lorenzo

15hs, San Lorenzo vs General Urquiza

Cancha: Once Unidos

15hs, Once Unidos vs Círculo Deportivo

ZONA REVÁLIDA

Cancha: General Mitre

15hs, Los Andes vs Cadetes

Cancha: Talleres

15hs, Talleres vs Argentinos del Sud

Cancha: Alvarado

15hs, Alvarado vs El Cañón

Cancha: Chapadmalal

15hs, Chapadmalal vs Peñarol (Millas, H. García y Luxen)

Cancha: Independiente

15hs, San Isidro vs General Mitre (Funes, Chávez y Bravo)

Cancha: Al Ver Verás

15hs, Al Ver Verás vs Libertad (Iza, Foschi y Ferreyra)

Libre: Racing