Sporting irá por el título en el Regional "A"

Sporting fue el único delos representantes de la AAMH que pudo superar con éxito las semifinales del Campeonato Regional de Clubes “A” que se disputa en Tandil, después de vencer a Trinity por 2 a 0 y definirá contra el Independiente local. Además, IAE Club y el "tricolor" irán por el 3° puesto e Idra por el 5°. En caballeros, Náutico y Del Valle jugarán para ser terceros y CET por el 7°.

El conjunto "marista", que estuvo cerca de quedar eliminado, cambió la cara y llegó a estas instancias. Y en semi tenía un duro rival como Trinity que venía invicto pero pudo superar ese escollo con un triunfo 2-0 gracias a dos goles de penal de Agustina Álvarez por lo que ahora, como sucediera tiempo atrás en Mar del Plata, irá por el título. El rival será Independiente de Tandil que en la otra semifinal superó por el mismo resultado a IAE Club. Ahora, por el 3° puesto, el equipo de Nahuel Rodríguez se medirá con el de Manuel Pedroche en uno de los tantos cruces entre equipos marplatenses que tuvo este certamen.

IDRA, por su parte, ganó en el duelo de reclasificación ante El Nacional de Bahía Blanca por un cómodo 9 a 2 que le permitirá ahora jugar por el puesto 5 del campeonato. Los goles de esta mañana fueron anotados por Giuliana Gorosito (3), Pia Goñi, Valentina Gallo, Sofía González Schon, Florencia Greco, Valentina Domínguez Palacios y Nazarena Navarro. El domingo tendrá que enfrentarse con Los 50 de Tandil.

En la rama masculina, los dos equipos que representaron a la AAMH no pudieron ganar las semifinales que disputaron. Primero Del Valle de Necochea tuvo una ajustada derrota por 2 a 1 ante San Martín de 9 de Julio con el único gol marcado por Emilio Fernández; mientras que Náutico cayó frente a El Nacional de Bahía Blanca por 6 a 0.

Ambos mañana domingo jugarán desde las 12.20 entre sí para ver quien se sube al último escalón del podio. Por su parte, CET de Pinamar, en la competencia de reclasificación, perdió 6 a 2 ante Atlético 9 de Julio (goles de Marcos Sauer y Oscar Corral) por lo que tendrán que cerrar el torneo peleando por el 7° puesto.

Lo que queda para los de la AAMH

10.40 hs. – Por el 7° Puesto (Masculino) – CET (Pinamar) vs. Lilán

10.40 hs. – Por el 5° Puesto (Damas) – IDRA vs. Los 50 (T)

10.40 hs. – Por el 3° Puesto (Damas) – Trinity vs. IAE Club

12.20 hs. – Por el 3° Puesto (Masculino) – Del Valle (N) vs. Náutico

14 hs. – Por el 1° Puesto (Damas) – Sporting vs. Independiente (T)