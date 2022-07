Círculo recibió un duro golpe en Monte Maíz

Círculo fue a Córdoba sabiendo que tenía que sumar, que eso le daba todavía más valor al triunfo conseguido frente a Sol de Mayo y que le iba a dar tranquilidad de cara a la próxima semana que tendrá la fecha libre. Sin embargo, el conjunto de Roberto González no jugó bien, le costó mucho generar ocasiones de gol y perdió 3 a 1 ante Argentino de Monte Maíz por la 21ra fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A.

De entrada se notó que iba a ser una tarde difícil para el Papero. Antes del minuto, un rechazo de Motroni pegó en el cuerpo de Sánchez que se fue cara a cara con Casas y se repuso justo el "2". La visita no podía avanzar, Argentino presionaba y atacaba, sin claridad, pero jugando en campo rival. Recién después del cuarto de hora logró emparejar las acciones Círculo en el medio y se hizo más equilibrado, casi sin llegadas a los arcos. Un remate de Rodríguez que fue despejado por un defensor en el camino al arco, fue lo mejor de la etapa, luego de una buena jugada colectiva por derecha.

Tanto que había logrado no sufrir, el Rojiverde terminó sufriendo en jugadas que dan bronca. A los 31', un lateral desde el costado derecho del área llegó al primer palo, el rechazo le quedó a Núñez increíblemente solo, se tomó el tiempo para encontrar un compañero y se la sirvió a la cabeza de Sánchez que empujó y abrió el marcador. Dos minutos después, una acción igual del otro lado, el "9" le giró a Reta que lo agarró de arriba y Núñez (muy celoso con los jugadores visitantes) sancionó el penal. Tomás Casas se hizo enorme para adivinar la intención y detener sobre su palo derecho. Eso golpeó al dueño de casa y le dio un envión al Rojiverde que trató de igualar antes de irse al descanso. Pero eso no pasó. Porque un cambio de frente que bajó Verón no lo pudo terminar Martínez, y porque a los 41', un centro sin demasiado peligro le picó mal a Reta, la cancha le jugó una mala pasada, fue directo al brazo abierto y esta vez Soto no perdonó (Casas adivinó pero no llegó) para llegar al vestuario con dos de ventaja.

En el complemento, el protagonismo de Círculo fue mayor, obligado por la necesidad, y porque el local estaba tranquilo con la ventaja y sabía que podía lastimar de contra. Sin embargo, casi no tuvo oportunidades para llegar al arco de Casas. El Papero, más allá de jugar en terreno rival, tampoco inquietó demasiado a Dianda que mostró mucha seguridad cada vez que lo probaron en el juego aéreo. El arquero albiazul desactivó la mejor jugada colectiva de la visita a los 13', cuando Enriquez y Martínez tiraron una doble pared y el "negro" no le pudo dar fuerza a su remate ante el rápido achique del "1".

No había demasiadas emociones, pero la diferencia tenía expectante a Círculo que, si lograba llegar al descuento, con ese envión podía ir por la igualdad. Pero el gol llegó del otro lado, a los 28', en la primera contra a fondo, el ingresado Gutiérrez recibió por izquierda, metió el pase bajo para Fernando Núñez y el "9" definió de zurda, al palo más lejano de Casas que nada pudo hacer. Partido liquidado. Sólo hubo tiempo para el descuento Rojiverde, que no bajó nunca los brazos y luchó hasta el final sin muchas ideas pero con ganas. Un nuevo pelotazo que llegó dio en una mano apenas entrando al área, Pablo Núñez cobró el penal y Nahuel Luna puso el 3 a 1 definitivo para un Círculo que vuelve de Córdoba sin nada y con una fecha por delante libre que lo puede llegar a complicar en la lucha de abajo.

Síntesis

Argentino (Monte Maíz) (3): Alejandro Dianda; Elias Corona, Juan Vivas, Rodrigo Meyer y Agustín Tinari; Luis Daher, Eber Soto, Gianfranco Baier y Franco Olmos; Guillermo Sánchez y Fernando Núñez. DT: Carlos Mazzola.

Cambios: ST 18' Maximiliano Gutiérrez y Alexis Pinardi por Olmos y Soto, 29' Juan Miguel Reynoso por Sánchez y 33' Johan Laureiro por Daher

Círculo Deportivo (1): Tomás Casas; Lucas Verón, Juan Motroni, Adrián Reta, Cristian Saín y Bruno Vedda; Ramiro Rodríguez, Néstor García y Alejandro Avallay; Imanol Enriquez y Diego Martínez. DT: Roberto González.

Cambios: ST 25' Enzo Benítez por Avallay y 32' Nahuel Luna y Gonzalo Ramírez por Martínez y Enriquez.

Goles: PT 31' Sánchez (A) y 42' Soto, de penal (A); ST 28' Núñez (A) y 42' Luna, de penal (CD).

Incidencias: PT 33' Casas (CD) le detuvo un penal a Núñez (A).

Árbitro: Pablo Núñez, de San Juan.

Estadio: "Modesto Marrone".