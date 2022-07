Piden ayuda para operar a una chica que se lesionó jugando al fútbol

El 3 de julio, en un partido entre Boca y Aldosivi, Jael Romero sufrió la rotura de ligamentos cruzados interno de la rodilla izquierda y ahí comenzó la pesadilla. Además de su amor por la pelota, las lesiones ligamentarias son dolorosas y de larga recuperación, y muy costosas. Mucho más, cuando el seguro de los clubes no aporta demasiadas soluciones y la familia no cuenta con una obra social que se haga cargo de la operación. Por eso, sus padres lanzaron una campaña para poder recaudar dinero para realizar la intervención quirúrgica.

Su mamá Verónica realizó una publicación en la que destaca la situación que atraviesa, el momento de tristeza que padece su hija por no jugar a la pelota y la desesperación de ellos, como padres, de no estar en condiciones de afrontar semejante gasto. Apenas sucedió todo, se hicieron cargo de los estudios correspondientes, la resonancia dio como resultado la "Ruptura del ligamento cruzado anterior e injuria parcial del menisco interno" de la rodilla izquierda y empezaron a averiguar costos. Pero entre honorarios médicos, gastos de materiales y quirófano, la operación rondaba en aquel momento (mediados de julio) 450 mil pesos, con presupuestos a 48 horas teniendo en cuenta los constantes aumentos de precios.

Por ese motivo, lanzaron la campaña "Todos por Jael" para recaudar el dinero para poder operarla lo más rápido posible, teniendo en cuenta no sólo las ganas de volver a jugar a la pelota, sino también su vida diaria. Con 16 años recién cumplido (el 1° de julio), Jael Romero espera todos los días una solución para poder enfocarse en la intervención y en una recuperación que será larga, pero que tendrá como objetivo final estar nuevamente en una cancha junto a sus amigas.

Respecto al seguro médico que tienen los clubes y que pide la Liga Marplatense de Fútbol en cada certamen organizado por ellos, Verónica contó que "el club tiene un seguro que trabaja por reintegro. Si no hay obra social y lo tenemos que pagar, tenemos que hacernos cargo y una vez que termina con todo, recién ahí presentar las facturas y ellos te devuelven, pero hasta un cierto monto que es de 200 mil pesos, mucho menos de lo que sale la operación y la rehabilitación. Además, desde la Liga les dijeron que ellos no tienen un seguro aparte, sólo controlan que los clubes lo tengan al día y que Boca, en este caso, está en orden".

Cualquier ayuda para Jael Romero será de mucha utilidad. El teléfono de sus padres es: Verónica 2236012622 (solo whatsapp) y Mario 2236012633 (whatsapp y llamadas).

La cuenta para colaborar es:

CBU: 0110350030035031405547

Alias: TODOS.POR.JAEL

Titular de la cuenta: Verónica Jésica Albornoz

Banco Nación