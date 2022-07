Reprogramaciones sin aviso y estafas: el drama de 32 marplatenses varados en Salta

Un dramático cierre de vacaciones de invierno es el que vive por estas horas un grupo de marplatenses que quedó varado en el aeropuerto de Salta después de que la empresa FlyBondi le reprogramara el vuelo de regreso sin previo aviso.

En un principio, la aerolínea había programado el vuelo 5161 para las 9.50 de este sábado pero luego la firma informó que se haría antes, a las 7.50. Al llegar a la hora prevista, a algunos pasajeros los notificaron de que al final podrían regresar por la tarde, a las 15.40.

“El aviso fue para algunos porque a nosotros nunca nos informaron nada. Y con las otras personas que nos encontramos en el aeropuerto empezamos a hacer los reclamos pero de FlyBondi no hay nadie personalmente”, dijo Julieta, una de las varadas, en declaraciones a 0223.

La marplatense cuestionó la actitud de la empresa por dejar a sus pasajeros “a la deriva” en el aeropuerto de la provincia durante un período tan prolongado. “Somos 32 personas de Mar del Plata. Necesitamos que nos digan cuándo vamos a poder volver”, sostuvo.

Y Viviana, otra pasajera, dijo que sufrió una estafa después de haber canalizado el reclamo por las demoras a través de las redes oficiales de FlyBondi. “Se comunicó alguien conmigo, con el logo de la empresa, pidiendo disculpas y asegurando la cobertura de los costos de refrigerio. Esa persona me pidió los datos de la cuenta sueldo para hacer una transferencia”, comentó a este medio.

“Como a veces uno es inocente y piensa que todas las personas son honestas, di los datos de mi cuenta y después confirme que me la habían vaciado”, dijo la mujer, quien agregó: “Yo ya no sé que es lo verdadero de todo esto. Y encima no hay una sola persona de FlyBondi que ponga la cara. Si alguien nos hubiera respondido por la empresa, esto no nos hubiera pasado”.

Viviana remarcó que otras personas también acusaron ser víctimas de maniobras similares. “Encima que te tienen varados un montón de horas, no podés reclamar porque caes en una estafa. Debe estar todo preparado. No es la primera vez que pasa”, denunció.

La mujer arribó a principios de semana a Salta y debe volver cuanto antes para cumplir con su labor de docente a partir de lunes. “Esto tiene que solucionarse ya. Ahora estoy tratando de comunicarme con el banco para recuperar la plata. Es increíble que se aprovechen de todo y que no haya nadie que te respalde, una autoridad que te contenga”, expresó.

Julieta, por su parte, insistió en que el servicio que ofrece FlyBondi es un “desastre”. “La atención al cliente es inexistente. Nadie da explicaciones y disponen de nuestro tiempo y nuestro dinero. Ni hablar del desgaste físico y mental”, dijo la joven de la ciudad, quien reiteró: “Hay gente mayor y niños que la están pasando muy mal en estos momentos”.