Carlos Tevez, contra "Chapa" Retegui: "El fútbol no es para cagones"

Carlos Tevez vivió anoche su segundo partido como director técnico profesional, en la derrota de su Rosario Central ante Aldosivi, 2 a 1. Se retiró del Minella sin realizar declaraciones, pero este lunes habló con el canal TyC Sports, donde sorprendió a todos con fuertes declaraciones contra Carlos "Chapa" Retegui, el prestigioso entrenador de hockey que lo iba a acompañar en el cuerpo técnico pero que renunció antes de asumir para continuar su labor en la Secretaría de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Fue desprolijo, les soy sincero. Él prefirió más un compromiso político que su sueño. Y soy leve en lo que estoy diciendo. Porque no solamente faltó a su palabra a mí, sino a mis hermanos, el profe, y mi familia. Eso fue lo que más me dolió. Fijate que antes de la conferencia hablé con él. Siempre tuvimos a Central en la mira. Cuando llegó me dijo ´vamos´, y el lunes cuando fuimos a verlo a Vélez, al otro día que hice la conferencia, el miércoles salió a hablar a la mañana sin venir a decirmelo a la cara. Me enteré por los periodistas. Entonces, me dolió tanto. Por mi familia, el profe y mis hermanos", sentenció el exdelantero y goleador.

Visiblemente molesto, aunque sereno, agregó: "Por eso doy la cara, me hago cargo que fue desprolijo, para ustedes como para mí. Esperaba que venga de frente y me lo diga a la cara, principalmente". Y agregó que en principio, Retegui iba a pedir una licencia en su labor política: "Quiero ser prolijo en lo que digo, es una situación muy difícil y delicada. Es así como lo dicen. Yo estoy más sorprendido que nadie. Estuvo viendo conmigo el lunes el partido.. Veníamos trabajando juntos desde hace seis meses, no es que veníamos de un día para el otro. El priorizó más creo que las 30 o 40 personas que puso en el cargo que está, algo que muchos saben, que su sueño. Y en eso falló a mucha gente. Yo creo que el fútbol no es para los cagones, es para quien ponga el pecho y vaya al frente".

"Carlitos" amplió: "Sabíamos de la situación de Central. Estoy convencido. Si no, no estuviera acá. Te puede ir mal o bien. Decidimos agarrar. El siempre fue de cuando llegara el momento, de ir juntos y renunciar. Era su sueño. Por eso veníamos trabajando. Iba a ser importante porque teníamos visiones diferentes, importante complementarte con alguien. Tenía una visión de movimientos y planear las cosas por el hockey. Uno, como recién arrancaba, te podía dar una mano en esas cosas. Pero estoy muy bien, trabajando y seguimos para adelante". Y cerró: "No hablo más con una persona que actuó de esa manera. ¿Qué podés hablar? Yo tengo palabra. La tengo cuando la doy. Muchos querían que no agarrar Central, pero nadie me maneja la vida. Si doy mi palabra, la cumplo".