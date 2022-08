Rodrigo Landa, tras ganar el Enduro Pale de motos: "Fue una carrera increíble, ojalá se repita"

Rodrigo Landa se llevó todos los flashes al quedarse con la carrera de motos del Enduro Pale 2022, este domingo en Mar del Plata. El piloto oriundo del partido de Magdalena era el gran candidato y llegó al tricampeonato en el certamen, ya que había obtenido las ediciones de 2017 y 2018 en Necochea. En diálogo con 0223, culminada la competencia, mostró su alegría: "Estoy feliz, quiero agradecerle al público que se hizo presente principalmente. Fue una carrera increíble, por primera vez en Mar del Plata. Muy contento de haber ganado pero sobre todo por el evento, que haya salido todo bien. Ojalá se siga repitiendo", sentenció.

El piloto de KTM Argentina tuvo un tiempo de 1 hora, 15 minutos y 18.718 segundos luego de 20 vueltas, por encima de Cristian Vaquero, a quien le sacó casi cinco minutos. Sobre su táctica sobre la pista, analizó: "Traté de largar y mantener el ritmo, no caerme, no desconcentrarme, no pasarme la vuelta que hice la recarga. Estuve enfocado toda la carrera, se me pasó bastante rápido. Mantuve el ritmo, creo que fue bastante redonda y pareja la carrera. Estoy bastante conforme con con mi manejo", expuso. Landa realizó dos paradas técnicas durante el trayecto, algo que estaba previsto: "al principio iba a ser una carrera de una hora y media, pero se acortó a una hora diez. Con más razón tenía que hacer dos paradas. Estaba en duda, pero venía tranquilo, con cierta distancia del segundo".

Según el Municipio, casi medio millón de personas pasaron por la costa durante el fin de semana para ver el Enduro Pale. Algunos sostienen que es un número exagerado. Al margen de esto, fue un éxito la convocatoria para todas las familias, tanto marplatenses como turistas. Rodrigo Landa valoró ese apoyo: "Fue increíble lo de la gente. Le da un condimento especial a esta carrera".

Los seis kilómetros de pista desde avenida Libertad hasta Constitución fueron exigentes para los pilotos. Para Landa, mejor aunque fue desgastante: "la pista estuvo muy buena, a medida que pasaba el tiempo se iba rompiendo, y se iba poniendo más entretenida. Estaba bastante exigente. Yo me dedico a esto, es lo que amo y hago para vivir, estamos bastante entrenados, corremos el campeonato Argentino de Motocross,pero igualmente una carrera así siempre es desgastante".

Los organizadores y el municipio ya hablan para repetir en 2023 el Enduro Pale. Todos quedaron conformes. Los pilotos, también: "creo que sí, se tiene que repetir y esperamos que se den todas las condiciones para el año que viene volver", deseó el campeón.

Rodrigo Landa es de Atalaya, partido de Madgalena, "un pueblito de 900 personas, no tiene nada que ver con las medialunas (risas), a orillas del Río de La Plata. Es un pueblo muy lindo y tranquilo. Ahí vivo", contó a 0223. Sus inicios con las motos vienen de familia aunque un amigo fue clave: "Desde muy chico, mi familia siempre ligada al deporte motor. Pero un amigo en común del pueblo hacía motocross, lo acompañé con 7 años a una carrera. Me empezó a gustar. Y ahí empezamos un camino que no vamos a parar de transitar."

Por último, dejó un mensaje sobre la adrenalina de andar en una moto: "Es preferible dejar la locura ahí adentro, con asistencia médica, que tenerla afuera en la calle donde ocurren tantas tragedias".