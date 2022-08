"Baby" Etchecopar dijo que busca que "los corruptos se vayan del país"

"Baby" Etchecopar disparó contra el gobierno: "Engendró dinastías de gente que sabe que no va a trabajar".

El conductor Ángel "Baby" Etchecopar remarcó que desde su rol va a "tratar de que del país se vayan los corruptos", al tiempo que lamentó porque "hay una palabra que falla y es trabajo".

"Voy a tratar de que del país se vayan los corruptos y que queden mis nietos", indicó Baby en declaraciones al programa "Pasa Montagna", que conduce Pablo Montagna por Radio Rivadavia. Además, subrayó: "Este Gobierno engendró dinastías de atorrantes que nacen sabiendo que no van a trabajar".

Asimismo, explicó que "mucha gente piensa que trabajar desde los 18 es malo" y en ese aspecto aclaró: "Al contrario, es ganarse la vida".

Con respecto al rating, el conductor televisivo reconoció: "Yo no lo hago para la gente o para programas. El rating lo hago para mí". "Yo laburo por rating. Los que dicen que no les importa es porque miden 0,1. Uno vale por lo que hace y por eso me importa cuánto mido", añadió.

De todas maneras, no se mostró conforme con lo que se muestra actualmente en la televisión: "En la TV no hay inventiva y hay tanto para hacer, pero siempre vuelve lo mismo. Falta creatividad y producción, los nuevos no saben hacerlo".

Además, agregó: "Vengo de una televisión que era muy buena y se extraña. La TV es una extensión de la política y las estrellas son los periodistas, cuando en realidad tendrían que ser los actores".

Una de las cosas que se destacan de Baby Etchecopar es su cercanía con la gente. Allí donde va, siempre hay una multitud que se acerca para saludarlo. “Cuando salgo del canal, la radio o el teatro soy Baby, no ando con custodios y la gente me quiere. Para mí somos todos seres humanos e iguales y el que se cree más que el otro termina como Alberto Fernández”, indicó.

En 2012 ocurrió uno de los hechos que marcarían para siempre la vida del conductor. Aquel año sufrió un violento robo y debió actuar en legítima defensa, en un episodio en que resultó herido junto a su hijo, mientras que uno de los ladrones perdió la vida.

Al recordar aquella noche, confesó: "Lo que me pasó después del robo me pegó más que ese día. La posterior muerte de mi mujer, los problemas de mi hijo y la angustia que pasé. Eso me marcó mucho".

De todas maneras, destacó que "el cariño de la gente fue impresionante".

Por último, se mostró feliz al referirse a su situación sentimental y reveló que se casa en abril del año que viene: "Creo en la pareja y amo a Silvina. Quiero vivir con mis afectos lo que me queda y bien".