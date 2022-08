Silva habló de nuevo tras el incendio de autos: "El plantel de Aldosivi está más fuerte que nunca"

A minutos de haber llegado a la villa deportiva del Club Atlético Aldosivi después del incendio de cinco autos que pertenecían a jugadores, el delantero Santiago Silva ratificó que el plantel "está mas fuerte que nunca" e instó a redoblar los esfuerzos para superar el difícil presente deportivo que atraviesa el "Tiburón", que por esta fecha permanece en zona de descenso.

El uruguayo, en primer lugar, destacó el apoyo que se manifestó a través de "todas las redes sociales" y agradeció al "verdadero hincha de Aldosivi que está en las buenas y en las malas". "El verdadero hincha de un club no hace este tipo de cosas", dijo, en relación a la grave agresión que terminó con la destrucción de los coches", y garantizó: "Estamos más fuertes que nunca y vamos a salir de esto".

"Es evidente que hay que trabajar más. Nos preparamos para ser los mejores y no lo podemos conseguir pero eso no significada nada. Hay que seguir adelante. Hace dos meses estábamos entre los 8 mejores del campeonato y hoy la situación es al revés. Hay que asumir la responsabilidad y trabajar y trabajar porque no conozco otra solución que trabajar", reiteró el "Tanque", ante la consulta de 0223.

Silva fue quien habló en representación del plantel después que los jugadores llegaran, alrededor de las 16.40, al predio de Mogotes, en el marco de un fuerte operativo de custodia policial que coordinó la Prefectura Naval Argentina (PNA). "Hoy nos toca vivir esta situación totalmente extrema para el deporte y para Aldosivi. Tengo mucha experiencia en el futbol profesional y nunca viví algo así. Es lamentable pero es lo que nos toca vivir en estos momentos de descontrol", expresó el "9" de Aldosivi.

Por la mañana, el delantero también se había expresado en distintos medios y manifestó su repudio por lo sucedido. "No debemos acostumbrarnos a esto, se han hecho habituales estas agresiones en el fútbol argentino. Jugamos, ganamos, perdemos e intentamos hacer todo lo mejor posible. Estamos en la mitad del campeonato, por ahí, no en un gran momento, pero son cosas del fútbol", había declarado luego de que el plantel del club marplatense arribara al Aeroparque Jorge Newbery, proveniente de Mendoza.

El incendio de cinco autos se registró en la noche del jueves, a las pocas horas de que se conociera una nueva derrota del “Tiburón” en el partido que disputó contra Godoy Cruz en Mendoza. El fuego afectó a vehículos que son propiedad de los jugadores "Pancho" Cerro, Jose Devecchi, Javier Iritier, Bautista Kociubinski y Lucas Rodríguez Pagano, quien es uno de los colaboradores del DT Somoza.

La intimidación al plantel se enmarca en la serie de derrotas consecutivas que sufre Aldosivi desde hace varias fechas. El conjunto de Leandro Somoza no levanta cabeza y ya acumula nueve partidos perdidos en la Liga Profesional, un escenario que pone cada vez más cerca al “Tiburón” del descenso de categoría.

Por el momento, los responsables del ataque no lograronser identificados. La hipótesis que baraja la Prefectura por estas horas es que habrían sido al menos cuatro agresores. En los primeros peritajes, los efectivos avanzaron con el secuestro de botellas, por lo que se presume, que allí estaría el líquido inflamable con el que un grupo de desconocidos desató el siniestro.

El ataque causó expresiones repudio generalizadas en todo el arco deportivo. "El club Atlético Aldosivi expresa su total repudio a los hechos vandálicos ocurridos esta noche en el predio deportivo. La violencia nunca es el camino. Seguiremos trabajando y fomentando los valores de respeto, compromiso y amor por estos colores", manifestó el club, al sentar su postura por los hechos a través de un comunicado.