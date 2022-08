El paro de trenes dejó varados a cientos de turistas en el finde largo: “Nos toman el pelo”

El paro de trenes de larga distancia dejó varados a cientos de turistas en la Ferroautomotora de Mar del Plata en el fin de semana largo y hay bronca de la gente, que busca al menos, que le reprogramen el pasaje o los trasladen en micro a Retiro.

Además de la huelga de La Fraternidad a nivel nacional - por la agresión a un chofer que atropelló y mató a un nene de 4 años- se suma a las obras que están previstas para esta semana, por trabajos en los rieles, que dejarían sin servicio el miércoles y jueves.

“Si yo me quiero reprogramar el viaje para el viernes, no hay pasaje hasta septiembre. ¿Cómo nos vamos? Y mañana en vez de arreglar las vías, que reprogramen los trenes de hoy. Nosotros nos tenemos que ir porque mi marido tiene que ir a trabajar. Venimos a visitar a la familia con unos ahorros pero ahora no tenemos plata para volvernos en micro, porque es re caro. Son 700 pesos la plata que nos devuelven y el micro sale más de 5000 pesos. No tenemos la plata”, lamentó Stella, una de las numerosas personas que están varadas en la terminar de San Juan y Luro.

En diálogo con 0223, la mujer no escondió su bronca por la situación. “A las 22.05 llegó email que cancelaban trenes. Y ahora si llamas, no te atienden. Y los que atienden acá, no pueden solucionar nada, nos toman el pelo. Nos tiran como perros. Yo necesito 10 mil y no los tengo. La solución la tienen que dar ellos. No es así. MI marido no quiere que le den la plata, que le solucionen el problema. Antes ponían micros y ahora no hacen nada”, razonó.

La información que advierten desde la ventanilla de la Ferroautomora señala que no habrá servicio el miércoles y jueves –por las obras en el cambio de rieles- pero si el del martes 16 -1 a.m.- aunque ya todos los pasajes están vendidos.