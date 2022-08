Le robaron la bicicleta a una integrante de la selección de ciclismo: "Me partieron al medio"

Carolina Turienzo tiene 24 años, es integrante de la selección marplatense de ciclismo y el pasado domingo sufrió el robo de una costosa bicicleta que utiliza todos los días para entrenar. Ahora, está desesperada por recuperarla. "Me cortaron las piernas", sintetizó.

El hecho ocurrió el domingo a la tarde cuando Carolina, después de su rutina de entrenamiento, se acercó a la costa con su pareja y dejó el auto estacionado en inmediaciones de Gascón y Urquiza con la bicicleta en su interior.

Después de 50 minutos, cuando la pareja regresó la bicicleta ya no estaba y ellos presumen que los ladrones utilizaron un inhibidor de alarma para sustraerla.

La ciclista marplatense rápidamente hizo la denuncia a la Policía y por estas horas intenta contactar a algún vecino que pueda aportar alguna imagen de una cámara de seguridad privada, ya que en la zona no hay cámaras de seguridad que estén conectadas al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Se trata de una bicicleta Fuji, modelo XS y prácticamente es única en Mar del Plata. Desesperada por recuperarla, la joven ofrece una recompensa apelando a la buena voluntad de quien la haya robado. También pidió a la comunidad estar atenta si aparece un rodado similar a la venta en las redes sociales o el mercado informal. Quienes tengan datos para aportar pueden comunicarse al 223-6909131.

"Me partieron al medio"

Turienzo tiene apenas 24 años y practica ciclismo hace siete. La joven se desempeña en pruebas de ruta y de pista y desde hace algún tiempo integra la selección marplatense.

La ciclista sufrió el robo apenas una semana antes de competir en un campeonato bonaerense que comienza el próximo domingo en la localidad de Luján y mientras se prepara para correr con su equipo en Uruguay el mes que viene.

"Esta bicicleta me la vendió un compañero que la trajo de Estados Unidos. No tengo idea cuánto vale, pero estoy segura que sale un montón. Esa bici no me la puedo comprar más acá, no hay. Me cortaron las piernas, me partieron al medio", comentó a 0223.

Turienzo trabaja de kiosquera en una escuela de Mar del Plata y necesita recuperar la bicicleta para poder continuar con las rutinas de entrenamiento que realiza todas las tardes en la ruta 226.