Financiamiento Educativo: el debut de la comisión evidenció diferencias por el uso del fondo

La comisión encargada de establecer los criterios de distribución y administración del Fondo de Financiamiento Educativo tuvo su primer encuentro, donde se evidenciaron las tensiones entre el gobierno y la oposición por el destino de los recursos provenientes de Nación y Provincia. Según recoció el secretario de Hacienda, Germán Blanco, la mayoría de los 600 millones de pesos que se recibieron en el primer semestre se destinaron al pago de salarios de docentes municipales; mientras que el Frente de Todos reclamó su aplicación principalmente para el arreglo de escuelas, tanto de la órbita comunal como provincial.

Con la presencia de concejales, consejeros escolares, dirigentes sindicales y funcionarios locales y educativos provinciales, la comisión mantuvo su encuentro inaugural este martes en el Concejo Deliberante, donde el gobierno pidió llevar adelante gestiones conjuntas para ampliar los recursos que llegan a Mar del Plata. “Todo lo que llega a la ciudad, evidentemente no alcanza. Juntos tenemos que pedir a Provincia que aumente los presupuestos. Hay que trabajar para mejorar los niveles de inversión. Hay una desinversión de muchos años, con escuelas que no están en condiciones”, planteó el secretario de Educación, Sebastián Puglisi.

En su exposición, el secretario Blanco dio un pormenorizado informe técnico con los detalles de la ejecución de los 596 millones recibidos en los primeros seis meses, a los que suman $148 millones de saldo de 2021, sobre un estimado de 1.200 millones para el 2022. De ese total, en el primer semestre se devengaron gastos por $700 millones, de los cuales $680 millones se utilizaron para el pago de salarios, lo que representa el 97%. En tanto, solo 10,6 millones se utilizaron para obras, de un total de $60 millones que se prevé ejecutar en el año. Allí se explicó que pese al convenio tripartito entre Ciudad, Provincia y Nación que financia el sistema educativo municipal desde 2009, igualmente se arrastra un déficit de $628 millones, por lo que el resto del Fondo debe utilizarse para el pago de salarios.

“Creemos que eso no está bien. Este fondo está pensando para mejorar la infraestructura de las escuelas”, respondió Mariana Cuesta, concejal del Frente de Todos que preside la comisión. “Ese era el espíritu, pero cumplir con eso significaría dejar de pagar sueldos docentes”, le respondió Blanco. “Me da mucha tristeza que nuestro sistema municipal hasta el 2009 se financiaba exclusivamente con fondos municipales, desde año ese financia con el acuerdo tripartido y ahora resulta que no alcanza, entonces necesitan usar los mil millones del Fondo. Ese uso no es correcto, porque esos mil millones deberían destinarse tanto a escuelas municipales como provinciales”, consideró la edil.

Los secretarios Puglisi (Educación) y Blanco (Hacienda), detallaron la ejecución de los $600 recibidos al momento. Foto: 0223.

Al debate se sumó el titular de Suteba General Pueyrredon, Gustavo Santos Ibáñez, para quien “tirar números al aire sin hablar de realidades concretas se cae cuando vamos a las escuelas”, en un dardo contra Blanco. “Municipios de todos los colores reciben el Fondo y los invierten en escuelas, no para financiar el déficit”, planteó, acusando que hay una “decisión política” de la gestión Montenegro de no invertir el fondo para el mejoramiento de la infraestructura. “No se puede comparar el resto de los municipios con General Pueyrredon, que tiene un sistema único, con 25 mil estudiantes”, matizó la consejera escolar del Pro, Carina Cermesoni.

Tras los intercambios, los integrantes de la comisión acordaron fijar un encuentro mensual para el segundo martes de cada mes. En tanto, a la próxima reunión citarán al secretario de Obras, Jorge González, y al titular del Emsur, Sebastián D'Andrea, para tener mayores precisiones sobre la realización de refacciones y obras en escuelas.