Estacionó en una parada de colectivos, el encargado del edificio la grabó y lo tildó de "planero"

Una situación insólita se registró en el barrio porteño de Palermo, donde una mujer que estacionó su auto Honda sobre una parada de colectivos increpó a un hombre que grabó el momento para registrar su insólita infracción de tránsito.

La mujer, comenzó a insultar a la persona que la estaba filmando. "Los discapacitados podemos parar en cualquier lado. Por qué no te comprás una vida, pedazo de vago", lanzó como justificación.

Luego, al ver que la seguían grabando la mujer decidió llamar a la Policía y le dijo al sujeto "llamo a la Policía. ¿No tenés un carajo que hacer no? Sos planero seguro".

"Se ve que los porteros no estudian. Le aviso por si me rayan la camioneta", sostuvo al llamar a la línea de Policía, convencida de que no estaba fuera de la reglamentación vehicular, y después de ver que la persona que la filmaba es un trabajador de edificio. "Aparte sos resentido porque en tu puta vida vas a tener una camioneta así, negro de mierda", continuó la mujer, que siguió insultando al sujeto.

Por último, antes de marcharse junto con una presunta amiga que la esperaba, la mujer arrojó: "Este señor ignorante que no sabe que los discapacitados podemos estacionar donde queremos".

Finalmente, a la automovilista se le labró una infracción de tránsito por $16.050 debido a que estacionó en un lugar donde no le estaba permitido.