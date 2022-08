Mientras le elogiaban los chorizos, una mujer le vació la heladera de la carnicería

A plena luz del día, una carnicería de Alvarado y Guido sufrió el robo de mercadería y el hecho fue advertido por los empleados, que sin poder hacer nada, vieron como una pareja abandonó el local llevándose como botín, varios kilos de carne.

"El robo fue el viernes tipo 11 de la mañana, cuando entró un hombre y una mujer para comprar. La cajera llamó al carnicero, que no escuchó porque estaba atrás, por lo que decidió atenderlos. Mientras el hombre le daba charla y le elogiaba los chorizos, la mujer abrió el freezer de los congelados y empezó a manotear medallones y meterlas en una bolsa. Y parece que no le alcanzó, porque agarró un peceto que estaba abajo y se lo llevó también", contó a 0223, Pablo, responsable de la carnicería "La Esquina del Manjar".

Pablo, responsable de la carnicería robada. Foto: 0223

El comerciante describió que un cliente le advirtió a la cajera del robo mientras la pareja aún estaban en el local. "La cajera le dio miedo y no quiso hacer nada. Cuando le dijo al flaco que su compañera se había llevado un peceto, respondió que no podía ser cierto y se fue. Fue raro", señaló el carnicero, que no quiso calcular el precio de los productos robados.

En este local de Alvarado y Guido sucedió el robo de la mechera. Foto:0223

"No es el hecho de cuánta plata es pero da bronca porque uno labura por una moneda y viene esta gente. Ya hemos sufrido robos a mano armada: yo hace 14 años trabajo acá pero bajo esta modalidad, es el primero. El barrio es tranquilo, se ven patrulleros. Pero parece que andan en moto, ven que esta la empleada sola y aprovechan", completó el hombre.