Un auto quedó dado vuelta en Paso tras un fuerte choque

Un auto terminó completamente volcado en horas de la tarde de este miércoles después de protagonizar un choque contra otro vehículo cuando circulaba por la zona de Paso y Catamarca.

En circunstancias a establecer, el fuerte siniestro tuvo como protagonistas a un rodado color bordó y un remis. La peor parte se la llevó la unidad particular, que terminó con el capó casi hundido sobre el pavimento. De todos modos, el remisero también acusó destrozos importantes en la parte frontal.

A pesar de la espectularidad del impacto, el saldo del choque no dejó heridos de gravedad. Al hacerse presente en el lugar, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) solo constató que una mujer de aproximadamente 80 años acusaba algunos politraumatismos en el cuerpo, que no ameritaban un traslado a un centro asistencial, según pudo confirmar 0223.

Una grúa colaboró con el retiro del vehículo volcado de la vía pública.

En el lugar también tomó pronta intervención personal policial, una vez que tomó conocimiento del hecho. Los agentes procedieron con el corte de tránsito sobre Catamarca, hasta tanto se regularizara la situación de los dos autos siniestrados. Todas las actuaciones se remitieron a la fiscalía de Delitos Culposos.