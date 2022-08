Joel Sclavi, el marplatense que hizo historia con Los Pumas en Nueva Zelanda

El 27 de agosto del 2022 va a ser un fecha que no olvidará jamás el marplatense Joel “El Toro” Sclavi después de haber sido uno de los protagonistas en el histórico triunfo que por primera vez lograron Los Pumas ante los All Blacks en Nueva Zelanda, su tierra natal.

El pilar, formado en Pueyrredón Rugby Club, arrancó como titular en el partido en reemplazo de Francisco Gómez Kodela y se convirtió en una pieza clave para defender la victoria de la selección nacional.

Después del triunfo, el jugador compartió en sus redes algunas imágenes del vestuario de Los Pumas, donde reinaba un clima de festejo y mucha emoción. "Recuerden este día muchachos: va a ser de ustedes toda la vida", rezaba una frase que se escribió en letras grandes y rojas sobre un pizarrón.

“El Toro” fue confirmado hace pocas semanas como el Puma Nº882. Su debut en la selección se había postergado en distintas oportunidades, algunas veces forzado por lesión y otras por decisión personal.

Sclavi siempre tiene presente sus raíces en el deporte, y lleva los colores del Pueyrredon, la institución deportiva que lo formó, a todos lados. De hecho, en el primer partido que disputó con Los Pumas, lució la bandera del club en señal de reconocimiento.

"Me cambió la vida el club, esa bandera es la que salimos campeones en la M17, la llevo a todos lados; nunca imaginé los países que conocí, los viajes que hice, donde jugué, si no hubiera empezado a jugar al rugby no sé qué sería de mi vida, fue un gran acierto”, dijo el pilar, en una íntima entrevista que concedió el mes pasado a 0223.

Los All Blacks, tricampeones del mundo, cayeron este sábado a la madrugada ante los rugbiers argentinos por 25-18. Los tantos para el conjunto nacional fueron anotados por un try de Juan Manuel González, mientras que Emiliano Boffelli sumó seis penales y una conversión.

El triunfo le permite a Argentina disputar el primer puesto del Rugby Championship junto a Australia con nueve puntos, Nueva Zelanda 5 y Sudáfrica 4. Los Pumas volverán a jugar el sábado próximo nuevamente frente a los océanicos, en la ciudad de Hamilton.

