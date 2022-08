“Pato” Garino será probado a ver si puede estar con Bahamas

El alero Patricio Garino será evaluado a último momento de una lesión para determinar si puede intervenir o no en el seleccionado argentino de básquetbol que el lunes a las 21.40 se enfrentará a su par de Bahamas, por la cuarta ventana de la clasificación continental rumbo a la Copa del Mundo 2023.

El jugador marplatense, de 29 años, no participó del encuentro que el equipo albiceleste que dirige el DT Néstor "Che" García sostuvo y perdió el jueves pasado ante Canadá por 99-87, en el Memorial Arena Centre de la ciudad de Victoria. “(Patricio) Garino está afectado por una molestia en el isquiotibial que se le carga con frecuencia. Se lo probará mañana y no se lo arriesgará si no es conveniente” le informó a Télam una fuente cercana al staff técnico del representativo argentino que disputa esta eliminatoria camino al Mundial Japón-Indonesia-Filipinas 2023.

El basquetbolista, formado en el club Unión, viene penando con diversas lesiones en su rodilla derecha, desde hace dos temporadas, aproximadamente. Primero, el actual jugador del Basket Girona se operó de meniscos en esa rodilla en 2020 y justo antes de la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio, en la segunda mitad del año pasado, empezó a padecer molestias en los isquiotibiales.

Por tal motivo y con el propósito de recuperarse correctamente, Garino rescindió el vínculo que mantenía con Nanterre, a principios de 2022, tras haber disputado solamente ocho encuentros de la Liga francesa. El exjugador de Orlando Magic en la NBA (animó 5 partidos para Orlando Magic en la temporada 2016-2017) vistió la camiseta del seleccionado albiceleste en la anterior ventana clasificatoria de junio último ante Venezuela y Panamá, respectivamente.