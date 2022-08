"La regla de los 25 años": el patrón que repite DiCaprio a la hora de entablar una relación amorosa

Una teoría asegura que Leonardo DiCaprio no sale con mujeres mayores de 25 años

Luego de cuatros años de relación, el amor entre Leonardo DiCaprio y la modelo de ascendencia argentina Camila Morrone llegó a su fin. La separación se produjo un mes antes de que la modelo cumpliera 25 años y volvió a surgir una vieja teoría sobre el actor.



Repasando el historial de sus romances, se puede observar como el actor de 47 años rara vez sale con una mujer mayor de 25. La revista People fue la encargada de informar que la estrella de Hollywood acababa de romper con la hija de Lucila Polak y los usuarios de internet volvieron a hablar de "la regla de los 25".



Las bromas en la industria son conocidas respecto a que el famoso actor se niega a salir con una mujer que supere la frontera de los 25, ya sea una supermodelo, una It Girl o una celebridad de la gran pantalla.





El gráfico muestras las parejas de DiCaprio y la edad que tenían durante la relación

DiCaprio y Gisele Bündchen estuvieron juntos durante 5 años

Di Caprio y la israelí Bar Refaeli mantuvieron una relación entre 2005 a 2011

DiCaprio y Camila Morrone se separaron recientemente luego de cuatros años de relación

En 1994, cuando aún no era la superestrella internacional que conocemos hoy,Luego, el protagonista de Titanic y Había Una Vez en Hollywood, comenzó una relación con, pero se separaron en 1998,Más tarde, tuvo un fugaz romance con Bijou Phillips:En el año 2000, Leo se puso en pareja con la modelo brasileñade 18 años. Todo parecía indicar que la relación marchaba sobre ruedas, pero las alarmas comenzaron a sonar cuando él y Gisele no viajaban juntos para acompañarse en sus desafíos personales.DiCaprio luego entablaría una relación con la modelo israelíque duró de 2005 a 2011. Según informaron en ese entonces, el romance llegó a su fin en mayo de 2011,A su vez, el actor tuvo una aventura con la modeloMas tarde, la estrella de Hollywood salió conSu siguiente conquista fue la modeloel tenía 38La vida amorosa de DiCaprio se caracteriza por haber atravesado una gran cantidad de relaciones.se convirtió en otras de las muchas modelos con las que entabló una relación. Estuvieron juntos durante un añoLuego, el actor salió condesde 2015 hasta principios de 2016, cuando ella cumplió los 26. Más tarde mantuvo un breve romance con la modelo deFinalmente,llegaría a la vida del Lobo de Wallstreet a comienzos de 2018. Ella tenía 21 años y el, 43., había mencionado E! News en 2019.Los medios estadounidenses de espectáculos han bromeado respecto a la vida romántica de DiCaprio, así como algunas de sus exparejas, que no solo lo describen como unque le huye a las relaciones duraderas, sino que también alegan que si una mujer cruza el umbral de los 25, ese es elpara su relación con el actor.