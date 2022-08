No va más: Viviana Canosa renunció a América

Viviana Canosa ya no estará más en la televisión. Al menos, en América 24 no lo hará por un buen tiempo. La conductora de "Viviana con vos" presentó este viernes su renuncia en el canal y confirmó su decisión a través de las redes sociales.

“Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos”, dijo, en Twitter, al poner fin al ciclo que había iniciado en 2021.

Este viernes, sin previo aviso, el programa de Canosa no salió al aire. Toda la polémica habría surgido, según distintas versiones, porque la producción no le habría dejado presentar un supuesto editorial donde apuntaba contra Sergio Massa, el flamante "superministro" de Alberto Fernández.

En el comunicado que compartió en las redes, la conductora dijo que también tiene una "diferencia respecto de la noción de violencia". A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar. No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo”, expresó.

“Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas”, garantizó, y agregó: “Agradecemos a A24 por darnos pantalla durante un año y medio. Y a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño”.

Viviana Canosa debutó en el ciclo Viviana con Vos el 1° de marzo de 2021, en el horario de las 18. En su primer programa recibió al ministro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, y al economista liberal Javier Milei, entonces candidato a legislador porteño. En su segunda temporada se mudó a la franja de las 21 a 23, un horario que estrenó el 21 de febrero y en el que permaneció hasta el jueves 4 de agosto, día que salió por última vez al aire