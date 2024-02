Viviana Canosa y Carlitos Páez fueron vistos juntos: las fotos y qué dijeron sobre los rumores

Durante el ciclo televisivo LAM, Fernanda Iglesias aseguró que Viviana Canosa y Carlos Páez, sobreviviente de la tragedia de Los Andes están iniciando un romance. Además, mostraron una foto de una cena que compartieron en Uruguay, por lo que rápidamente aumentaron los rumores. Sin embargo, ambos desmintieron la información.

A pesar de la confirmación del vínculo de la panelista, Canosa se puso rápidamente en contacto con de Brito para pedirle que "no inventen": "Estoy muy feliz y con proyectos. Todas las fotos las publiqué en mis redes, pero no invente, por favor".

"Nada que ver. No salí ni con Lacalle Pou ni con Carlitos Páez. No estuve con ninguno de los dos ni estaré. No hay nada que ocultar, Carlitos es lo más y es un amigo, y me da vergüenza tener que aclarar porque nada que ver"

La imagen que desató los rumores

Por su parte, Carlos negó cualquier tipo de relación sentimental con Canosa en diálogo con Sería Increíble (Olga). A través de un audio, el uruguayo declaró: "Me explotó el teléfono después del programa de Ángel de Brito por mi supuesto romance con Viviana Canosa. No es así".

"La fui a buscar para la Noche de las Emociones, que es un evento benéfico. La fui a buscar y la llevé de vuelta a su casa", detalló. "Encantadora la verdad. Siempre tuve una gran admiración por el coraje que tiene para decir las cosas. Me parece una mujer espléndida. Pero lejos estoy de un romance", continuó diciendo, elogiando a la conductora, pero negando nuevamente tener una relación romántica.