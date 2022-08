Un colectivero creó un grupo de WhatsApp para avisarle a los pasajeros por dónde va

En las últimas horas se viralizó un tweet de un usuario al contar que un chofer de colectivo creó un grupo de WhatsApp para avisarle a sus pasajeros por donde va y así ayudarlos a que lleguen a tiempo a la parada.



“Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer. Me agrego al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por donde anda así no te clavas en la parada como un pe...”, escribió @julyrossi20.





El grupo fue titulado como "Vamos que llegan tarde", donde Miguel, el chofer del 74, es administrador y manda audios especificando por que sector se encuentra.



Julián subió una grabación de la pantalla donde se pueden escuchar los audios que va enviando el colectivero: “Chicos, vamos, estamos llegando a 9 de Julio. Vamos que hoy sí llegamos tarde, cuando me vean el colectivo se van a dar cuenta”.



“Chicos, estoy saliendo de Lomas. Rapidus and furius", dice Miguel en otro de los audios, haciendo una referencia a la película de autos protagonizada por Vin Diesel.

El tweet se volvió viral rápidamente y cientos de usuarios compartieron anécdotas similares con ese mismo chofer: “Cuando iba a la facu tenía la parada en la esquina de casa. Si pasaba y el chofer me veía que estaba recién cerrando la puerta y no llegaba, clavaba los frenos y me esperaba. Siempre en mi cora”, contó una joven.

“Siiiiiii. Ese señor es lo más. Yo me lo tomo en de la Serna y si está lleno, abre las puertas del medio. El chabón ese es lo más de lo más”, “Decime que amas tu trabajo sin decirme que amas tu trabajo. Empieza Miguel”, fueron algunos de los otros comentarios.



Si bien muchos celebraron la acción del colectivero, otros usuarios criticaron que Miguel utilice el celular al volante cuando existen aplicaciones que marcan el recorrido del colectivo.