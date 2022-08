Tiene el pene más grande del mundo y su vida es un infierno: "Lo mejor que puede hacer es tener uno de tamaño normal"

Roberto Esquivel Cabrera es un ciudadano mexicano de 55 años que vive con una particular condición: tiene el pene más grande del mundo. Mide 48 centímetros y su vida es un calvario ya que le presenta problemas en su salud y en su sexualidad.



El hombre es incapaz de agacharse, caminar bien y hacer cierto tipos de movimientos. Además, no puede mantener relaciones sexuales y el Estado de México lo considera "una persona discapacitada".



A su vez, presenta problemas en su salud por su extraña condición, como frecuentes infecciones urinarias. También se le suma que no logra dormir boca abajo y debe atar su miembro al cuerpo para dormir de forma placentera.



Su médico de cabecera le aseguró que "lo mejor que puede hacer es tener un pene de tamaño normal para que no salga lastimado y para que pueda tener relaciones sexuales y tener hijos".



Las empresas no le brindan oportunidades y “dicen que me van a llamar pero nunca lo hacen”, le contó a Barcroft TV, que envió a un equipo de periodistas a investigar su caso.



Los investigadores se contactaron con el doctor Jesús Pablo Gilmore, el encargado de examinar su miembro a través de una tomografía computarizada y descubrió que en realidad la verdadera medida es de 18 centímetros y que el resto era solo prepucio y piel inflamada.





Según descubrieron los periodistas, el motivo de su condición se debe a que Roberto se colocaba pesas en sus partes íntimas cuando era más joven para alargar el tamaño, aunque el lo niego, pero un psiquiatra afirmó que él mismo se lo contó.



Roberto Cabrera confesó que solo tuvo sexo una sola vez en su vida, en 1990. El hombre relato que se encontraba tomando algo con una mujer y luego de conversar e intimar, terminaron acostándose.



Los investigadores también descubrieron que el hombre fue deportado de los Estados Unidos en los años 90 por, entre otras razones, exhibirse delante de niñas menores de edad.