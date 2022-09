El fútbol local ingresa a un tramo decisivo para las clasificaciones

A falta de cuatro fechas para la culminación de la segunda fase, y por ende conocer a los clasificados a play offs, el torneo "Roberto Crespo" de la Liga Marplatense de Fütbol ingresa en su etapa más atractiva. Hoy se jugará la décima fecha, con partidos que marcarán el rumbo en las Zonas Campeonato y Reválida, donde la paridad ha sido moneda corriente en ambas tablas.

En la Campeonato, el líder Deportivo Norte (18 puntos) tendrá un duro compromiso como local ante River (14). El "aurinegro" de Leonardo D´Urso se transformó en una de las revelaciones y atraviesa un gran presente.

Pero en Otamendi aparece el partido más atractivo entre los escoltas del conjunto de La Perla, Círculo Deportivo ante Kimberley, ambos con 17 unidades. En tanto, General Urquiza (16) buscará crecer en la tabla esperando un traspié de los de arriba, al recibir a Banfield (11). E Independiente (15) visitará a San Lorenzo (11).

En la Zona Reválida, Argentinos del Sud (19 puntos) intentará mantener su liderazgo y dar un paso clave en la clasificación al visitar a Al Ver Verás (6), en duelo de realidades muy distintas. Pero el "plato" más atractivo se verá en cancha de Alvarado, donde el "Torito" (16) recibirá a Juventud Unida de Batán (15), buscando despegarse de un rival directo. Peñarol (16) tendrá muchas chances de sumar ante el último, General Mitre (1).

PROGRAMACIÓN - FECHA 10

Torneo "Roberto Crespo" - Segunda fase

Zona Campeonato

Cancha: Banfield

15:30hs, San José vs. Atlético Mar del Plata

Cancha: Deportivo Norte

15:30hs, Deportivo Norte vs River

Cancha: Quilmes

15:30hs, Quilmes vs Nación

Cancha: San Lorenzo

15:30hs, San Lorenzo vs Independiente

Cancha: Once Unidos

15:30hs, Once Unidos vs Boca

Cancha: Círculo Deportivo

15:30hs, Círculo vs Kimberley

Cancha: River

15:30hs, General Urquiza vs Banfield

POSICIONES: Deportivo Norte 18 puntos; Círculo Deportivo 17; Kimberley 17; General Urquiza 16; Independiente 15; River 14; Atlético Mar del Plata 13; San Lorenzo 11; San José 11; Boca 11; Banfield 11; Quilmes 8; Nación 7; Once Unidos 4.

Zona Reválida

Cancha: Chapadmalal

15:30hs, Chapadmalal vs Racing

Cancha: Independiente

15:30hs, San Isidro vs Cadetes

Cancha: Al Ver Verás

15:30hs, Al Ver Verás vs Argentinos

Cancha: Libertad

15:30hs, Libertad vs El Cañón

Cancha: Alvarado

15:30hs, Alvarado vs. Los Andes

Cancha: General Mitre

15:30hs, General Mitre vs Peñarol

POSICIONES: Argentinos del Sud 19 puntos; Peñarol 16; Alvarado 16; Juventud Unida de Batán 15; Libertad 14; Racing 12; Talleres 11; Cadetes 11; San Isidro 10; El Cañón 9; Al Ver Verás 6; Chapadmalal 4; General Mitre 1.