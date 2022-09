Los punteros no dan tregua: Norte y Argentinos del Sud siguen firmes

Había muchos partidos interesantes y, en la parte alta de la tabla, no fallaron. En la Zona Campeonato, a Deportivo Norte no le pesó el primer lugar y cortó la racha ganadora de River con un 3 a 1 en el “Carlos Horacio Miori”. En un “clásico” de la Liga, Kimberley festejó a domicilio en Otamendi con un categórico 4 a 1 sobre Círculo y es el inmediato perseguidor. En la zona baja, Quilmes y Nación repartieron puntos que no le sirvió a ninguno y lo aprovechó Once Unidos, que goleó 6 a 0 a Boca para acercarse. En la Zona Reválida, Argentinos del Sud se consolidó como puntero con un ajustado 1 a 0 ante Al Ver Verás, mientras que Peñarol hoy tiene el segundo pasaje a playoffs con el 3 a 0 en cancha de Mitre. Alvarado y Juventud Unida, perdieron una buena chance e igualaron 1 a 1 en la Villa Deportiva del “torito”.

Resultados

Zona Campeonato

Deportivo Norte 3 – River Plate 1

Círculo Deportivo 1 – Kimberley 4

San José 1 – Atlético MdP 2

San Lorenzo 1 – Independiente 2

Once Unidos 6 – Boca 0

Quilmes 0 – Nación 0

General Urquiza 0 – Banfield 0

Zona Reválida

Libertad 3 – El Cañón 1

Alvarado 1 – Juventud Unida 1

General Mitre 0 – Peñarol 3

Chapadmalal 0 – Racing 1

Al Ver Verás 0 – Argentinos del Sud 1

San Isidro 2 – Cadetes 4

Libre: Talleres.

Posiciones

Zona Campeonato

Deportivo Norte…21 puntos

Kimberley…20

Independiente…18

Círculo Deportivo…17

General Urquiza…16

Atlético Mar del Plata…16

River…14

Banfield…12

San Lorenzo…11

San José…11

Boca…11

Quilmes…9

Nación…8

Once Unidos…7

Zona Reválida

Argentinos del Sud…22 puntos

Peñarol…19

Alvarado…17

Libertad…17

Juventud Unida…16

Racing…15

Cadetes…14

Talleres…11

San Isidro…10

El Cañón…9

Al Ver Verás…6

Chapadmalal…4

General Mitre…1