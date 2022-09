Tras la denuncia por un "apriete", Páez aseguró que sabe "quiénes son los autores ideológicos”

El secretario general de la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS), Roberto “Chucho” Páez, dio detalles sobre la denuncia del “apriete sindical” que sufrió junto a su hija de 10 años el último sábado, por el cual responsabilizó al referente del Sitaclah, Cristian Echeverría.

“Esto merece que la Justicia actúe, porque sabemos quienes son los autores ideológicos”, precisó el también concejal del Frente de Todos. Según relató en una conferencia de prensa realizada este lunes en la sede de la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales, “el sábado pasado siendo las 15.10, en mi domicilio particular bajo con mi hija, salgo a la calle y vienen al encuentro mío tres personas, que me vienen a increpar cuando iba de la mano de mi hija, me dicen que yo era uno de los culpables con el compañero Daniel Labrador de que el sindicato de ellos no tiene ámbito de actuación en los casinos y que ellos venían de parte del sindicato Sitaclah y de parte del señor Cristian Echeverría”.

El dirigente estuvo acompañados por referentes de la política y el sindicalismo. Foto: 0223.

“Yo les dije que sinceramente no creo tener tanto poder como para trabar esta cuestión, que se dirime en el Ministerio de Trabajo. Ellos me dicen `esto se tiene que terminar porque dentro de 10 o 15 días volvemos de otra manera`”, detalló Páez, sobre el presunto accionar de hombres que responden al Sitaclah, un sindicato que reclama ser reconocido por el Ministerio de Trabajo para representar a empleados de casinos.

“Mi hija de 10 años se largó a llorar, pasamos un momento tremendo. A mi hija le quedaron secuelas, se tuvo que ir de la casa para poder dormir”, agregó el dirigente casinero, quien agradeció las muestras de solidaridad expresadas por diferentes referentes de la política municipal y provincial.

“Creo que hubo una inteligencia previa, ellos estaban muy seguros que yo iba a salir a esa hora, porque normalmente los sábados voy a ver a mi hijo a jugar al fútbol. Esto requirió una inteligencia previa”, aseguró Páez, quien radicó una denuncia en la Comisaría Cuarta.

Además, reclamó por el mal funcionamiento de las cámaras municipales instaladas en la zona. Si bien contó que el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, se puso a su disposición, aseguró que “hay tres cámaras y justo en ese lugar las cámaras no enfocaba, es algo que nos llama mucho la atención. Le requerí a Ferlauto cámaras privadas de los vecinos, hay imágenes, pero están muy difusas. Hablan de la instalación de tantas cámaras, pero cuando se requieren, no funcionan”.

Páez dio detalles del hecho y pidió que actúe la Justicia. Foto: 0223.

“Los argentinos no podemos seguir más en climas de violencias, no nos sirve, Como sociedad evolucionamos, tenemos que vivir en un marco de racionalidad y de democracia”, reflexionó el dirigente de AMS tras el episodio.

Finalmente, apuntó contra los presuntos autores de las amenazas, quienes “tienen antecedentes y actúan con esta metodología”. Entre esos casos nombró las amenazas recibidas por el director de Casinos en su domicilio, una que afectó al secretario de Obras municipal, Jorge González, y las agresiones recibidas por la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, durante las elecciones internas de la UCR en 2021.