Agredieron a Vilma Baragiola por la interna radical: "Fueron por mí"

En el marco de las elecciones que se llevan a cabo este domingo por la conducción de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Buenos Aires, la concejala marplatense Vilma Baragiola sufrió una serie de agresiones en una de las escuelas a las que se acercó para verificar el desarrollo de los comicios.

La dirigente radical concurrió en horas del mediodía hasta las puertas de la escuela primaria Nº 26, ubicada en Avenida Jacinto Peralta Ramos 615, donde observó un grupo de personas que impedía el normal desarrollo de las elecciones en las que se disputan el liderazgo bonaerense el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y el marplatense Maximiliano Abad, jefe del bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura.

"Era gente que no estaba afiliada al partido que estaba generando una situación de desborde. Le decían a la gente que no estaban en el padrón. Se generó una discusión, se me vinieron encima unas personas y me empujaron", explicó la propia Baragiola a 0223.

La integrante del Concejo Deliberante de General Pueyrredon confió que su agresor fue Cristian Echeverría, secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos Autónoma (CTAA). "Fue un momento desagradable", reconoció sobre a situación que motivó la intervención de la Policía.

Baragiola lamentó la situación y acusó irregularidades similares para el desarrollo de los comicios en las escuelas Nº 59, Nº 31 y la Piloto por parte de "la misma gente". "Lamento que algunas listas acudan a esta colaboración, no lo puedo entender. Entiendo que fueron por mí. Que venga el titular de la CTAA no es casual", apuntó.

Cabe recordar que entre junio y septiembre de 2019, Echeverría figuraba como responsable de recepción en al menos siete actas de retiro de mercadería que se comercializaba de manera ilegal por una ONG falsa y que había sido donada por el Ministerio de Desarrollo Social, cuyo valor ascendía los 40 millones de pesos.

"Hoy priorizo la interna democrática del partido. La UCR es el único que le da la posibilidad a sus afiliados de elegir a sus autoridades. Respetamos nuestra democracia", destacó sobre los comicios al finalizar.