Menos mal: Quevedo estuvo a punto de quitar la mejor parte de la Session pero Bizarrap lo frenó

Sin lugar a dudas que la BZRP Session de Quevedo es uno de los grandes éxitos de este 2022. Posicionándose como la canción más escuchada del mundo en Spotify durante varias semanas, la pieza realizada por Bizarrap y el canario pasó a la historia de la música hispanohablante. El cantante español reveló, en una entrevista para "La Resistencia", que antes de que se estrenase la canción estuvo a punto de quitar una parte que terminó siendo la más cantada por sus fanáticos.



“Quédate que las noches sin ti duelen”, era el fragmento que quería quitar Quevedo de su canción. El estribillo es actualmente la parte más cantada por todos cada vez que la pasan en una fiesta.



En medio de la entrevista, el periodista David Broncano puso al aire un audio que le había mandado el Biza para que su colega explicará lo que quería hacer con el tema. “Preguntale a Quevedo qué me dijo cuando nos juntamos. Nosotros hicimos la sesión en Buenos Aires pero la terminamos en Madrid. Preguntale qué parte quería sacar él de la canción” expresó el productor musical en el audio.



“Cuando llegó al estudio me dijo ‘esta parte hay que sacarla’” recordó el productor . El cantante español respondió que se trataba del estribillo “Quédate”. La confesión llamó la atención de todos. “No amigo, esa es la mejor parte” le había dicho Bizarrap en el estudio.



“A mí me encantaba el estribillo de ‘Y nos fuimo’ en una...’. Me parecía una parte muy futbolera,, como el Waka Waka. Está guapo, pero no era el tipo de tema que quería hacer y no me pegaba. No me terminaba de convencer”, confesó Quevedo.



“Al final lo dejamos porque Bizarrap me dijo que era la mejor parte. Es que es muy exigente y no le vale cualquier cosa. Si hay que le encanta, va en la canción, pero si no le gusta, no tiene problema en decírtelo”, cerró el cantante.



La entrevista se hizo eco en las redes sociales y miles de usuarios agradecieron a Bizarrap por tomar las riendas y no hacer caso a la petición de Quevedo. La Session #52 es sin dudas la más importante de la carrera del argentino, con 47 días seguidos siendo el número uno del Top Global en Spotify, el músico rompió un récord en el mundo de la música hispanohablante.