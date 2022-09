Una abuela de 75 años gastó toda su jubilación para llenar dos álbumes del Mundial

La locura por llenar el álbum de figuritas trasciende edades. Grandes y chicos se han sumado a la movida para coleccionar los cromos de Qatar 2022, como es el caso de Ana del Rosario, una abuela de 75 años que ya completó el álbum dos veces.



Esta señora se volvió viral en redes sociales por el increíble récord que marcó. Si ya es complicado llenar un álbum, completar dos parece ya una odisea debido a la dificultad de poder conseguir figuritas en los kioscos.



Ana del Rosario tiene 75 años, es mendocina, jubilada y se considera "muy futbolera". La colección de cromos de fútbol se ha convertido en una pasión para ella, que cada vez que completa un álbum se los regala a sus nietos.



“Moneda que voy teniendo, no la llevo al banco, compro un paquete de figuritas para abrir con mis nietos, o un chocolate para regalarles y compartir con ellos. La vida es el hoy”, admitió la señora en diálogo con Los Andes. “No me interesa cuánto cuesta llenarlo, cuánto sale cada paquete de figuritas”.



No es la primera vez que Ana completa un álbum. Durante el Mundial de Rusia 2018 la abuela confesó que completó entre 12 a 14 álbumes, una verdadera locura.



La señora tiene 15 nietos en total, es por eso que se ha propuesto completar varios para poder regalárselos: "Muchos de mis nietos ya crecieron, por lo que ahora quiero completar 6 para los más chicos”, remarcó.



Lo más llamativo, es que la señora mendocina no solo coleccionó álbumes de Mundiales, también lo hizo de torneos importantes como la UEFA Champions League 2011, el de la Copa América que se jugó en Argentina ese mismo año o el de la edición de la competencia continental de 2019 en Brasil son algunos de ellos. Persiguiendo el sueño mundialista, Ana comenzó a juntar figuritas de la cita ecuménica en el Mundial de Alemania 2006.



“Para llenar los dos álbumes de Qatar me faltaban 8 figuritas, por lo que el sábado fuimos al encuentro que organiza la Municipalidad de Godoy Cruz en la Plaza para cambiar y las conseguí. Con eso llené los primeros 2 de los 6 álbumes que me he propuesto completar para este mundial”, completa. Y rememora: “De chica juntaba figuritas que eran ‘más de nena’”.