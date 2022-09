Sitaclah repudió las acusaciones "sin pruebas" de Páez tras el apriete sufrido

Desde el Sindicato de Trabajadores de Casino, Lotería, Agencias e Hipódromos (Sitaclah) de Mar del Plata rechazaron las acusaciones que esgrimió el dirigente casinero Roberto Chucho Páez después de sufrir un "apriete sindical" en la puerta de su domicilio.

Páez, secretario general de la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS) y concejal del Frente de Todos, señaló el lunes pasado al titular del Sitaclah, Cristian Echeverría, como autor ideológico por las amenazas recibidas.

"Salgo a la calle y vienen al encuentro mío tres personas que me vienen a increpar cuando iba de la mano de mi hija, me dicen que yo era uno de los culpables de que el sindicato de ellos no tiene ámbito de actuación en los casinos", aseguró y confió que luego le replicaron: "Esto se tiene que terminar porque dentro de 10 o 15 días volvemos de otra manera".

En declaraciones a 0223, Echeverría negó categoricamente las acusaciones de Páez, a quien acusó de realizar denuncias sin fundamento. "Si señalás a una persona tenés que tener prubeas. No se puede hablar libremente en los medios, ensuciar a una persona y a un sindicato sin tener pruebas", manifestó.

El titular de Sitaclah confió que ningún integrante del sindicato estuvo involucrado en las maniobras extorsivas que sufrió el secretario general de la AMS. "No fuimos nosotros. Yo el viernes estaba en Buenos Aires con mi hijo y mi hermano. Pasamos todo el fin de semana. Soy una persona que tiene un perfil bajo. No busco exponerme para tener algo", declaró a este medio.

Echeverría repudió el ataque que sufrió Paez, pero ratificó que las acusaciones fueron esbozadas sin sustento y replicó: "Él tiene una condena por pegarle a un ex director de casino y nos tratan de violento a nosotros".

Sitaclah tiene más de 120 trabajadores casineros afiliados. Foto: 0223.

Además, confió que Sitaclah "tiene todos los papeles" ya que fue reconocida como entidad gremial de primer grado por el Ministerio de Trabajo de la Nación en noviembre de 2019, pero denunció que las autoridades del Instituto de Loteria y Casino de la provincia de Buenos Aires no los dejan participar de la actividad gremial del casino.

"Cada organización sindical tiene su oficina y nosotros no. La Justicia falló a nuestro favor. Las autoridades de Lotería, en complicidad con los sindicatos que son del mismo signo político, no nos dan una oficina gremial ni código de descuento", indicó.

Echeverría destacó que Sitaclah tiene más de 120 afiliados y que trabajan para defender los derechos de los trabajadores casineros. "Estamos todos los días atendiendo gente en San Martín y Funes. Nosotros queremos estar en democracia, que las cosas sean claras y no difamar a nadide si no tenemos pruebas", dijo.

"Yo llamó a Lotería a la reflexión. Que no se convierta en una dictadura. No hay democracia interna en los gremios actuales de casino. Las oposiciones son castigadas. La gente tiene que elegir dónde quiere ser representada y con quién. No puede ser usada de rehén. Los sindicatos tienen que ser autónomos de los partidos políticos y los poderes", completó.