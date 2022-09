La Sub 16 de Mar del Plata irá por el "bronce"

Era la exigencia más alta que podía tener en este torneo y peleó con sus armas para ser protagonista del encuentro. Mar del Plata cayó 3 a 0 ante Buenos Aires en la semifinal del Campeonato Argentino Sub 16 “A” que culminará este domingo. En el partido por el último escalón del podio, se enfrentará a Mendoza.

El duelo ante el local y gran candidato no iba a ser sencillo por lo que las marplatenses tenían que poner todas sus energías en este cotejo. El gol de apertura del marcador recién llegaría en el segundo cuarto, a los 2 minutos, cuando Chiara Ambrosini anotó de jugada el primer tanto. Antes del entretiempo, las dueñas de casa ampliaron la diferencia e hicieron más complejo el resto del partido. Zoe Díaz de Armas se encargó del 2-0 a los 11 minutos y así se fueron al descanso más largo del partido.

Todavía tenía la mitad del partido para seguir peleando y así lo hizo, trató de buscar con sus armas acercarse al arco visitante y tener algún descuento. En esa búsqueda, llegó el tercero a los 5 minutos del tercer cuarto nuevamente a través de Díaz de Armas. A medida que avanzaron los minutos, el sueño de ser finalistas se fue esfumando, pero no perdió el eje de saber que está jugando entre las mejores del país y de eso se trata justamente.

La derrota 3-0 no cierra el torneo, sino que queda un objetivo más por delante para conquistar. Este domingo, a las 12.20, tendrá que medirse de nuevo con Mendoza como lo hizo en la fase de grupo por el tercer puesto. Aprendiendo de esa experiencia previa donde cayó 2-1, irá por ese último escalón del podio.

Resultados

5° al 8° Puesto – Salta vs. Entre Ríos 1-0

5° al 8° Puesto – Litoral vs. La Pampa 4-1

Semifinal – Buenos Aires vs. Mar del Plata 3-0

Semifinal – Mendoza vs. Córdoba 1-1 (1-3)

Programa de partidos – Domingo

9 hs. – Por el 7° Puesto – Entre Ríos vs. La Pampa

10.40 hs. – Por el 5° Puesto – Salta vs. Litoral

12.20 hs. – Por el 3° Puesto – Mar del Plata vs. Mendoza

16 hs. – Por el 1° Puesto – Buenos Aires vs. Córdoba