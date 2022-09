Confirmado: Cristina Kirchner asumirá su defensa en los alegatos del viernes

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se defenderá a sí misma el próximo viernes ante el tribunal oral que lleva el juicio por la obra pública en Santa Cruz, en su condición de abogada y de acuerdo al artículo del Código Procesal Penal que así lo prevé, se confirmó este martes.

"La doctora Fernández de Kirchner va a tomar parte en la exposición de este alegato y lo va a hacer de acuerdo al artículo 104 que le da ese derecho como abogada para poder actuar en causa propia", anunció el defensor de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, al cierre de su alegato técnico.

El artículo 104 del Código Procesal Penal establece que "el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso".

La defensa de Cristina Kichner comenzó ayer su alegato en el juicio oral. En la audiencia de hoy, Beraldi y Llernovoy hablaron del “plan limpiar todo” al que hizo referencia la Fiscalía como parte de su acusación en el proceso. También defendieron las relaciones comerciales de la vicepresidenta con Lázaro Báez, también imputado en el juicio y con un pedido de condena de 12 años de prisión.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en las obras públicas que Báez recibió de 2003 a 2015 durante los gobiernos de Néstor Kichner. Los acusados son 13. Además de la vicepresidenta y el empresario están imputados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre otros. La Fiscalía pidió condena para todos los acusados.