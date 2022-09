Con dos clásicos, fecha clave en el fútbol marplatense

Se juega la duodécima y antepenúltima fecha de la segunda fase del torneo "Roberto Crespo" de la Liga Marplatense de Fútbol, que tendrá los atractivos en dos clásicos con historia: San Lorenzo-Kimberley y Deportivo Norte-Independiente. Todos los encuentros comenzarán a las 15.30.

La semana pasada, el líder Deportivo Norte (22) y su escolta Kimberley (21) -quienes hoy clasificarían directo a cuartos de final- empataron en sus compromisos y abrieron el juego para los que venían desde atrás. Así, Círculo Deportivo (20) y Atlético Mar del Plata (19) ganaron sus partidos y quedaron con chances firmes de pelear hasta el final, situación que fue desaprovechada por Independiente al caer ante Quilmes.

El "aurinegro" jugará como local ante el "rojo" en el clásico de La Perla, que tendrá un muy buen marco. Un partido clave para ambos, sin dudas. Mientras que el "santo" (11) recibirá al "dragón", reviviendo aquellos duelos de la década del ´70 como clásico barrial.

En Otamendi, Círculo será local de General Urquiza, que deberá ganar sí o sí para tener chances la semana próxima de meterse entre los primeros dos puestos. Y Atlético Mar del Plata visitará a River (15), en un juego que promete mucho.

Norte, Kimberley, Círculo, Atlético, Independiente y General Urquiza ya aseguraron sus boletos a play offfs.

En la Reválida, el líder Argentinos del Sud ya clasificó. Libertad tiene ganado su partido ante el desafiliado General Mitre. Y el recuperado Alvarado (20) recibirá a Cadetes (17) en el más destacado de esta zona.

Programación - Fecha 12 - Torneo “Roberto Crespo”

Zona Campeonato

Cancha: River

15:30hs, River vs Mar del Plata

Cancha: Banfield

15:30hs, San José vs Nación

Cancha: Deportivo Norte

15:30hs, Deportivo Norte vs Independiente

Cancha: Quilmes

15:30hs, Quilmes vs Boca

Cancha: San Lorenzo

15:30hs, San Lorenzo vs Kimberley

Cancha: Once Unidos

15:30hs, Once Unidos vs Banfield

Cancha: Círculo Deportivo

15:30hs, Círculo vs General Urquiza

Zona Reválida

Cancha: Talleres

15:30hs, Talleres vs Racing

Cancha: Alvarado

15:30hs, Alvarado vs Cadetes

Cancha: Chapadmalal

15:30hs, Chapadmalal vs Argentinos del Sud

Cancha: Independiente

15:30hs, San Isidro vs El Cañón

Cancha: Al Ver Verás

15:30hs, Al Ver Verás vs Peñarol

Libre: Juventud Unida de Batán.

Libertad obtiene los tres puntos (1-0) ante General Mitre, que fue desafiliado.

Posiciones

Zona Campeonato

Deportivo Norte…22 puntos

Kimberley…21

Círculo Deportivo…20

Atlético Mar del Plata…19

Independiente…18

General Urquiza…17

River…15

Banfield…12

San José…12

San Lorenzo…11

Boca…14

Quilmes…12

Nación…9

Once Unidos…8

Zona Reválida

Argentinos del Sud…25 puntos

Alvarado…20

Libertad…20

Peñarol…19

Cadetes…17

Juventud Unida…17

Racing…15

Talleres…12

San Isidro…10

El Cañón…10

Al Ver Verás…7

Chapadmalal…4

General Mitre…1*