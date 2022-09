Eduardo Dominé y "Tato" Rodríguez, los abanderados de las Leyendas de Quilmes y Peñarol

Son parte de la historia y del presente de Quilmes y Peñarol, brillaron dentro de la cancha y ahora trabajan para ayudar al club de sus amores en la Liga Argentina y Liga Nacional, respectivamente. Y el viernes, serán las banderas del Partido de Leyendas que servirá de aperitivo para el clásico en el Polideportivo "Islas Malvinas". Eduardo Dominé y Sebastián "Tato" Rodríguez, disfrutan el momento y viven con ansiedad esta posibilidad de volver a jugar el partido que más les gustaba, con gente, en el máximo escenario de la ciudad.

En diálogo con 0223, Dominé remarcó que "está buenísimo porque es un condimento extra para el clásico, que es el partido más importante. Salió, está bueno, Quilmes ya cumplió centenario y Peñarol está próximo a cumplirlo. Va a ser una fiesta. Nosotros estaremos, otros chicos no podrán venir, pero vamos a tratar de pasarla bien, disfrutar y representar cada uno a su club. Estamos moviéndonos un poquito, ver cómo llegamos, pero vamos a estar todos parejos. Algunos con diez años menos estarán mejor. Será más corazón, recuerdos, que actualidad. Pero vamos a dar lo mejor", dijo entre risas.

Por el mismo camino fue "Tato", hoy mánager "milrayitas", que contó que "la sensación apenas nos dijeron que se iba a jugar, es de nervios. Sabiendo que uno no está físicamente como cuando jugaba, años atrás, pero contentos y felices de volver a jugar el clásico, que hacía mucho no se disputaba. No solo el de las leyendas, sino de los equipos profesionales. Estamos contentos, apenas empezamos a llamar a jugadores que pasaron por el club dijeron que sí, otros tenían compromisos asumidos y no podrán venir. Pero la mayoría, agradecidos y con muchas ganas de participar del evento. Como todo, vamos a disfrutar, y en los últimos minutos vamos a querer ganar"

El escolta nacido en Arrecifes, y ahora Director Deportivo "tricolor", recordó un poco de la historia. "Esto nació cuando yo era juvenil, y empezamos a transitar por Liga Nacional C, B, estuvimos cuatro años para ascender, después todos los años de Liga A. Son muchos recuerdos, de tantos años que uno vivió no solo en los clásicos, sino la historia de Quilmes en Liga Nacional. Está buenísimo, ya empezó a correr la adrenalina por el cuerpo y esa sensación de volver a ser jugador por un ratito".

El base marplatense, que debió retirarse de manera anticipada por una cuestión de salud, contó cómo se vive la cercanía de un nuevo clásico en el barrio. "Una fiesta. Siempre que hubo clásicos o cada partido de Peñarol es una verdadera fiesta, una semana antes, una semana después, por el resultado. Esto va a ser igual, lo vivimos en estos días con la gente. Será una fiesta, seguramente toda la hinchada de Peñarol estará colmando el Poli, y nosotros disfrutando de anécdotas, historias que vivimos en algún viejo clásico"

Dominé resaltó que lo espera "con mucha alegría, esa sensación que nunca la vamos a olvidar como jugadores. Ganar o perder un partido en la última bola. Ahora estamos grandes, han pasado muchas cosas, pero el viernes vamos a revivir un poco todo aquello, veremos qué pasa".

Para "Tato", también es especial y rememora un en especial: "Por suerte soy el jugador que más clásicos jugó, y me acuerdo puntualmente de uno porque era muy joven, en Once Unidos, jugamos todos chicos porque los extranjeros estaban expulsados y nos tocó ganar ahí, en una cancha que explotaba, con mi hermano, con Mariano Franco, chicos del club. Ganar o perder es anecdótico, lo importante es lo que queda, el después. Poder ver ahora a Eduardo, al Huevo, es algo lindo y que te hace recordar lo vivido".

Para el cierre, la pregunta más importante: ¿Quién gana?

"Tato" Rodríguez: "Nosotros, sin dudas".

Eduardo Dominé: "Gana Quilmes, obvio".