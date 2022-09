Peñarol y Quilmes presentaron el "Clásico del Centenario"

Después de tres años y tres meses, Peñarol y Quilmes, Quilmes y Peñarol, volverán a jugar el superclásico del básquetbol argentino el próximo viernes desde las 21.15 en el Polideportivo Islas Malvinas, para la alegría de los hinchas y dirigentes. El "Clásico del Centenario", en un 2022 donde ambas instituciones celebran los 100 años de sus fundaciones, fue presentado este martes con la presencia de jugadores, entrenadores y dos de las leyendas que también jugarán "su" partido a las 20.30, antes del encuentro principal. En el entretiempo, habrá un 3x3 de los equipos femeninos.

Una iniciativa que, felizmente, surgió entre los directivos de ambos clubes, dejando de lado viejas peleas y diferencias. Y que si todo sale bien, tendrá su "revancha" en el verano. El mensaje es claro: "recuperemos el clásico, es nuestro, lo necesitamos, celebrémoslo". Todos apelan a vivir el viernes una verdadera fiesta. Las entradas, a muy buen ritmo, ya están a la venta en las sedes (ver aparte), y la expectativa es muy grande. El 12 de mayo de 2019 se jugó el último partido entre "Milrayitas" y "Tricolores", con triunfo para Peñarol, dirigido por Leonardo Gutiérrez, 95-89 ante el Quilmes de Javier Bianchelli.

La presentación oficial se realizó en la nueva sala de prensa del Polideportivo, y acudieron por Peñarol: Alejandro Amoedo (presidente), Sebastián "Tato" Rodríguez (mánager y capitán del equipo de Leyendas), el alero Tomás Monacchi (sobreviviente junto a Joaquín Valinotti del clásico de 2019), y el entrenador Adrián Capelli. Mientras que por Quilmes estuvieron Marcelo Jiménez (presidente), el exescolta Eduardo Dominé (del equipo de Leyendas), el entrenador Luis Fernández, el base Luis "Junior" Cequeira y Oscar "Huevo" Sánchez, que dirigirá a las Leyendas.

"Todos ansiábamos tener este partido nuevamente, recuperar esta fiesta del deporte es fantástico. Es un partido único, además de lo que sucede en la cancha, el color y el sonido que le pone la gente es especial. Que venga la familia, que lo disfruten, y lo podamos poner en valor como se merece. Es el mejor clásico del básquetbol nacional", sostuvo Amoedo a 0223. El presidente de Peñarol que reemplaza a Domingo Robles, sostuvo: "Siempre ennoblece el rival de fuste que es Quilmes, que ha construído una rivalidad muy especial. Todo tiene que quedar en una gastada, nada más. Y luego demostrar el amor de la gente a los clubes. Varias generaciones se van a acercar y revivir viejas historias. Hay un libro escrito del clásico, creo que podemos seguir escribiendo muchos más".

Marcelo Jiménez, titular de Quilmes, se refirió ante la consulta de 0223 sobre la vuelta del clásico: "fue una idea un poco nuestra, lo planteamos con Alejandro (Amoedo) y tuvimos una muy buena respuesta. La duda inciial estaba por el costo del operativo policial, que es alto, y queríamos no tener costos e incluso que quede algo para las arcas de los clubes. Hablamos con la Municipalidad. fuimos haciendo reuniones de todo tipo y por suerte tendremos seguramente una fiesta. Mar del Plata es una plaza muy importante para el básquet".

"Tato" Rodríguez, ídolo "Milrayitas" multicampeón y ahora en rol de mánager y organizador, fue claro en su mensaje: "Estamos contentos de volver a jugar el clásico, ustedes saben lo que significaba este partido para mí. Es volver a salir con la camiseta de Peñarol desde el vestuario, salir a la cancha. Al principio será algo divertido, pero cuando juguemos las leyendas y el primer equipo, vamos a querer ganar. Pero me pone contento de ver a Huevo, Eduardo, me trae recuerdos de cuando empecé", expresó. Y añadió, anhelando un buen futuro para el rival de toda la vida: "Que lo disfrutemos, lo cuidemos. Me encantaría que esto sea como antes, jugando varios clásicos al año, ojalá Quilmes vuelva a la ´A´ y le viene bien a los dos clubes". Respecto al partido de las leyendas, contó: "Tenemos un grupo de Whatsapp y están todos motivados, contentos, primero porque el miércoles vamos a comer un asado (risas). Y después porque vuelven a ponerse la de Peñarol".

Por su parte, Oscar "Huevo" Sánchez, histórico entrenador con dos ascensos en Quilmes y que dirigirá al equipo de las leyendas, expuso su felicidad: "Es una linda iniciativa de ambos clubes, un poco como se estila en Europa y Estados Unidos, darle importancia a la gente que ha construído la historia de cada club en años anteriores. En Argentina no es muy frecuente eso. Será muy lindo presentarme de vuelta, ver las mismas caras, estar con gente que hemos peleado y disfrutado al mismo tiempo desde hace 35 años". Y recordó, ante el partido de los históricos: "Si me habré peleado con el Tato... para mí...se me eriza la piel. Como soy yo, que nací dirigiendo toda la vida, 1300 partidos, de repente dije hace siete años ´no dirijo más´, porque me dedico a la docencia, vivir esto será hermoso".

La pelota está lista para ser lanzada al aire, y el mejor clásico del básquetbol argentino volverá a vivirse el próximo viernes. Como dicen los protagonistas, a disfrutarlo y cuidarlo.

Venta de entradas en Peñarol (Garay 2524):

Martes 27 de 16 a 21; Miércoles 28 de 16 a 21 y Jueves 29 de 16 a 21. Viernes (día del partido), de 10 a 13 en el club; desde las 19, en el Polideportivo.

Venta de entradas en Quilmes (Av. Luro 3868):

Hasta el jueves, de 10 a 13 y de 17 a 20. Día del partido: de 10 a 13 en el club; desde las 19 en el estadio.

Precios de las entradas: Populares $800; Plateas $1200 y Rebatibles $2000.