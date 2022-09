Para Circulo en la previa era un puntazo, al final fue un puntito

Por cómo se dio el partido, a Círculo le duelen los dos puntos que se perdieron en la última jugada, cuando no pasaba sobresaltos y tenía controlado el juego. Pero en la previa, el objetivo era sumar como visitante ante Sansinena de General Cerri y lo consiguió, hizo un buen encuentro, igualó 1 a 1 y sigue afuera de la zona de descenso en la Zona Sur del Torneo Federal A.

Casi todo el juego fue equilibrado, no abundaron las situaciones de peligro, pero el Papero se paró bien, presionó alto y eso le permitió recuperar pelotas y, algo que no muchas veces hace, probar desde media y larga distancia. Dos se fueron por encima del travesaño y en el siguiente, el arquero cacheteó arriba. Del otro lado, Círculo no pasó mayores sobresaltos y sorprendió cuando se terminaba la primera etapa. Lucas Verón encaró por derecha, miró la diagonal de Nahuel Luna y lo asistió perfecto para que el “tucu” definiera cruzado y sentenciara el 1 a 0 en un momento justo. Sacaron de la mitad de la cancha y se fueron al descanso.

En el complemento no fue muy diferente, el local intentó pero no tuvo claridad y se encontró con un Papero muy bien parado que no le dio nunca espacios para lastimar. Los minutos corrían y, más allá del empuje, nunca estuvo cerca de la igualdad Sansinena, y Círculo no pudo meter el último pase en alguna de las salidas rápidas que hubieran puesto a un delantero de cara al gol para liquidarlo. Cuando se esperaba el pitazo final, una pelota perdida fue devuelta hacia el medio y, delante del punto penal, en soledad, Franco Rodríguez metió el remate que terminó en el fondo del arco y selló el 1 a 1 definitivo.

Un empate que suma y sirve. Una buena actuación de visitante, bien parado, metido, como en San Juan, y en el debe únicamente otra vez no haber podido aguantar el resultado. La próxima semana, el Papero recibe a Ciudad de Bolívar en el “Guillermo Trama”.

El equipo de Marcelo Straccia formó con: Tomás Casas; Gonzalo Ramírez, Juan Motroni, Facundo Vilanoba y Matías Leguizamón; Lucas Verón, Néstor García, Ezequiel Straccia y Nicolás Straccia; Ramiro Rodríguez y Nahuel Luna. En el arranque del complemento ingresó Imanol Enriquez por E.Straccia, a los 30’ Alejandro Avallay reemplazó a N.Straccia y en los minutos finales, se produjo el debut de Gerónimo Nivollet, que entró en lugar de Verón.