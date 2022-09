Mariano De La Canal dejó de ser vegano por una insólita razón: "Me mordió un perro y me enojé"

Mariano De La Canal, el famoso "Fan de Wanda" que ganó reconocimiento en Showmatch, reveló un insólito motivo por el cual decidió abandonar al veganismo.



En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, el ex Bailando por un Sueño contó que dejó la dieta vegana porque fue mordido por un perro. "Dejé de ser vegano porque me mordió un perro, entonces me enojé y dije: 'Yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde'. Ahí dejé de ser vegano", confesó. La periodista, sorprendida, le repreguntó: "¿Dejaste de ser vegano porque te mordió un perro? ¿En serio?".









"Sí. Yo la verdad que militaba para todo eso, el veganismo, el vegetarianismo, todo eso, pero me mordió un perro en la calle y dije: '¡Wow!, yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde'. Entonces, me fui a comer una hamburguesa. Y ahí estoy engordando de nuevo", remató riéndose.



Las declaraciones del "Fan de Wanda" no tardaron en hacerse viral en redes sociales. "Este es el mejor argumento anti veganismo que escuché en toda mi vida", comentó un usuario.



Además, el influencer contó para Infobae como comenzó su emblemático personaje a través de una llamada con Kennys Palacios, persona muy cercana a Wanda Nara: "Él sabía mi interés por estar en la televisión, que estudio teatro desde chiquitito, y un día me llama por teléfono y me dice que Wanda no tenía previa para ShowMatch y quería un fan para la noche. Como no me animaba, me pasa con Wanda. Me dice: “Marian, va a estar bueno y si lo hacés reír a Tinelli te vas para arriba”. Y con eso me convenció".



De esta forma, Mariano De La Canal reveló que su personaje nació de un común acuerdo entre él y la mediática. "Nunca me quedé sin trabajo y me compré mi casa gracias al fan de Wanda y a todo lo que hago. Y lo volvería a hacer. Hubo famosos que me han querido pagar para que yo vaya a ShowMatch y haga lo mismo con ellos", explicó sobre los beneficios que tuvo para su vida haber sido "El Fan de Wanda".