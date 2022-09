Farmacéuticos celebran la nueva ley de antibióticos pero advierten por la “cultura de la automedicación”

Desde el Colegio de Farmaceúticos de Mar del Plata reclamaron un mayor compromiso social y gubernamental para garantizar el efectivo cumplimiento de la la nueva Ley de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, popularmente conocida como "Ley de Antibióticos", que se reglamentó a fines de agosto.

Mario Della Maggiora, el titular de la entidad colegiada, reconoció que el “espíritu” de la legislación “está en lo correcto” pero advirtió posibles dificultades para acatar la letra de la norma por el carácter “expulsivo” del sistema de salud en el país.

“La ley la veo practicable y necesaria pero hay que tomar más conciencia. Si toda la responsabilidad para que esto se cumpla depende del farmacéutico, entonces esto se va a diluir porque antes ya había una normativa parecida y nunca se terminó de cumplir”, razonó el referente del sector, ante la consulta de 0223.

Della Maggiora sostuvo que el sistema sanitario es expulsivo porque “el paciente muchas veces no puede llegar a la receta de la patología aguda” en el momento que la necesita, y citó, como ejemplos, situaciones de. “Lo que hay que entender es que el problema sanitario no termina simplemente con el mal uso del antibiótico sino con la cultura de la automedicación”, aseveró.

Para el farmacéutico, la “banalización” en el uso de los antibióticos responde a una “cadena de responsabilidades” que va desde los laboratorios hasta los medios de comunicación y el propio Gobierno. “El medicamento de venta libre, que es el mismo que se vende bajo receta, está súper extendido en el país y eso contribuye a una cultura química”, denunció.

“Yo me refiero a la cultura donde parece que todo se arregla con una pastilla. Eso no es así: la farmacología es una parte del tratamiento terapéutico, una parte importante pero no es todo, y para hacer un tratamiento terapéutico eficaz antes debe haber un diagnóstico médico y recién ahí se emite la receta”, sostuvo.

Della Maggiora recordó que la utilización indebida de este tipo de medicamentos, una problemática cada vez más extendida a nivel global y que hasta mereció distintas advertencias por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es contraproducente porque “se crea una resistencia que no va a servir el día que el organismo realmente la necesite”.

Para el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la ciudad, las autoridades nacionales deberían ponderar medidas que tiendan a restringir cada vez más la venta libre de medicamentos. “El problema es que los laboratorios se oponen porque su función es producir y vender cada vez más, y a eso se suma que el 50% de la publicidad en los horarios centrales de la TV es de venta de medicamentos de venta libre”, advirtió.

“Hoy hay una fuerte presencia de los laboratorios para incrementar las ventas a través de la publicidad que deja el mensaje que la ‘medicación te hace feliz’ y esto se agrava por el sistema de salud expulsivo que hay tanto en el ámbito público como privado”, insistió Della Maggiora, quien también señaló que hay “farmacias comerciales que tienen la misma filosofía que los laboratorios”.

Frente a ello, Della Maggiora renovó el pedido para que el Ministerio de Salud convoque a “todos los actores” del sector y se logre un mayor involucramiento con este tipo de medidas. “El sistema de salud es eficiente cuando está integrado y todos los actores cumplen con su parte”, dijo, y aseguró: “La nueva ley es buena, su objetivo también, pero para que se cumpla necesitamos que todos pongan lo suyo”.

La ley, en principio, tiene por objetivo “establecer los mecanismos necesarios para promover la prevención y el control de la resistencia a los antimicrobianos en el territorio nacional”, además de “optimizar el uso de este tipo de medicamentos, mejorar la sensibilización y los conocimientos en materia de resistencia a los antimicrobianos, reforzar la vigilancia y la investigación en esta temática”.

También crea una comisión nacional interministerial entre las carteras de Salud y de Agricultura con el objetivo de instaurar “límites y una reducción de los factores de crecimiento como antimicrobianos y un listado de esos productos que sólo podrán usarse en la salud humana como únicas alternativas terapéuticas ante ciertas bacterias”.