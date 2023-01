La China Suárez se tiñó de rubia y Wanda le disparó con todo: "Perdés dignidad, mami"

"Yo hago puchero, ella hace puchero, yo hago ravioles, ella hace ravioles". La mítica frase del personaje de la inolvidable China Zorrilla en "Esperando la Carroza" sirve para graficar los lazos que unen a La China Suárez con Wanda Nara. Las dos enemigas íntimas viven enfrentadas desde hace más de un año, cuando estalló el Wandagate que las tuvo como protagonistas y terminó con el matrimonio de la rubia y Mauro Icardi, al que descubrió que la había engañado en un hotel en parís con la actriz. O la ex rubia en realidad, porque Wanda se tiñó el pelo hace cinco días y dejó atrás su rubia cabellera característica. Y ahora la que se tiñó y pasó a ser rubia es La China. Un simple retoque que desató una guerra.

Es que aunque se quieran esforzar por no hablar más del tema que a una la dejó sin matrimonio y a la otra como la mala de la película porque la empresaria apuntó directo contra ella e los medios y en sus redes, cada paso que dan parece vincularlas. Y ellas insisten en no soltar. O al menos Wanda. Es que ese cambio de look hizo que muchos pensaran enseguida en la exesposa de Icardi, y la propia empresaria no tardó ni una hora en disparar contra la China con un mensaje en el que no la nombra, pero va directo hacia ella y sus supuestas actitudes con Mauro aún cuando está felizmente de novia con Rusherking.

En el inicio de esta semana, Wanda subió fotos a su Instagram, en el que tiene más de 15 millones de seguidores y con el que factura millones de pesos en cada posteo, mostrando un sorpresivo cambio de look. Dejó el tradicional rubio de su cabellera y se mostró mutando al morocho por un proyecto.

"Buenos Aires, digo nuevos Aires. Mi color natural para un proyecto tan lindo, cambia todo cambia" escribió Wanda en una foto que cosechó más de 500 mil Me Gusta. "Se viene Wanda morocha", le comentó su estilista y mano derecha Kennys Palacios con tres emojis de fueguitos.

Hoy, apenas unos minutos después del posteo de La China, Wanda subió una foto mostrando cómo le va quedando el morocho y escribió: "Estado civil?, feliz".

Apenas un instante antes, Eugenia Suárez había mostrado que ella también cambió el color tradicional de su pelo, y también, como es obvio, lo mostró a través de Instagram (la actriz tiene poco más de 6 millones de seguidores). "Tu rubia, bebé", escribió la China en la foto, que en apenas una hora ya sumó más de 230 mil likes y más de dos mil comentarios resaltando su belleza.

La China Suárez no aclaró si el cambio de look tiene relación con algún personaje que está por encarar o si solo se trata de un deseo personal. Pero muchos de los mensajes que recibió en su posteo vincularon el renovado color de pelo con el cambio en la cabellera que se hizo Wanda.

Pero nada de ese le cambió la idea a la ex de Icardi, quien subió una foto con un mensaje explosivo: "Seguí insistiendo Trancu, Yo ya juego otra liga, si querés ser su WANDA NARA, llámame que te enseño. Con tanto privadito perdés solo la dignidad, mami", le escribió a La China sin nombrarla.