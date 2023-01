Videos: la famosa anécdota de Bilardo que Ruggeri le "robó" al Tata Brown

La anécdota es una de las más conocidas a la hora de recordar las obsesiones de Carlos Salvador Bilardo. La repiten como un mantra los héroes del 86, los últimos que nos habían hecho sentir el placer de ser Campeones del Mundo hasta que La Scaloneta, con Messi y el Dibu Martínez, nos llevaron a la gloria eterna en Qatar 2022.

Como todas las que tienen al Narigón de protagonista, es infalible. Y muestra hasta qué punto de detalle tenía que tener controlado para superar a sus rivales. Pero la anécdota fue cambiando, se le agregaron detalles como a toda historia con el paso del tiempo, y hasta cambió de protagonista. Algo que se puede tomar como una situación menor, o no tanto.

La historia fue contada hace muchos años. Y resiste el paso del tiempo durante tres décadas. El Narigón aprovechó unos meses antes del Mundial de Italia 90 un baile en una fiesta en la que estaba Careca, el goleador y figura de aquella selección brasilera, y mandó a un defensor de su selección a bailar al lado del compañero de Maradona en el Nápoli para saber cuál de los dos era más alto.

Parecía un detalle menor pero era clave para tenerlo en cuenta a la hora de ponerle una marca en las pelotas paradas, una de las mayores obsesiones de Bilardo, que dijo más de una vez que no pudo disfrutar a pleno las horas posteriores a la conquista en México 86 porque Alemania nos había hecho dos goles de pelota parada que casi nos cuestan la Copa.

El propio Bilardo, sentado en el living de Susana Giménez, contó la anécdota y dijo que había ocurrido en el casamiento de Diego, en el Luna Park, con más de 10 mil invitados. Aquella fiesta fue el 7 de noviembre de 1989, y concurrió Careca, su compañero y amigo en el Nápoli, y varios de sus amigos y laderos de la Selección Argentina. Bilardo dijo que el hombre elegido por él fue Oscar Ruggeri, al que mandó a bailar junto a su esposa Nancy para testear la altura del nueve brasilero, pero ahí es donde la anécdota empieza a tener datos contradictorios.

Es que el Cabezón, que en ese tiempo jugaba en el Real Madrid, no asistió al casamiento de Diego. Algunos dicen que no fue invitado por el 10, otros que por sus compromisos con el Merengue, al que había llegado a mitad de año, no pudo asistir. Lo cierto es que no estuvo en el Luna Park. Pero es el propio Ruggeri el que le da algo de claridad al tema cuando empezó a relatar la anécdota en TV, siendo ya un exjugador y extécnico al que invitaban como rendidor panelista a los programas de debate futbolero.

Ruggeri contaba en ese tiempo la anécdota pero aclaraba que no había sido él quien se puso a bailar con su esposa al lado de Careca, sino el Tata Brown, que sí estuvo en el casamiento de Diego y Claudia en Buenos Aires, al que asistieron decenas de famosos y muchos amigos del Diez, que alquiló un avión privado que vino desde Italia lleno de invitados especiales. Así lo relató en un mano a mano con Fantino en "Animales Sueltos", cuando era compañero del conductor, el primero que lo usó como invitado, panelista y gran contador de anécdotas.

"Olvidate que son todas ciertas las que te cuentan de Bilardo. Mandó al Tata Brown, le dijo: ponete a bailar al lado a ver quién es más alto. Se fue a bailar, pasó por al lado y le dijo: sos más alto vos, no te puede ganar de arriba", le contó Ruggeri a Fantino.

Pero en los últimos años, ya sin el Tata entre nosotros, ocurrió otro cambio que sorprendió a más de uno. Es que el Cabezón se apoderó de la historia y la cuenta ya como si fuese él a quien Bilardo mandó a bailar al lado de Careca. Nadie se lo discute o duda, y cada vez que se la piden en la TV, arranca con la anécdota imperdible, pero tergiversada.

Después de la muerte de Maradona, con Fantino trabajando en ESPN, hicieron un programa especial con los héroes del 86. Estuvieron el Checho Batista, Jorge Burruchaga, Luis Islas y Carlos Tapia. El centro de la escena, obvio, fue el Cabezón. Y Fantino volvió a preguntarle si era cierta aquella anécdota con Careca. Ruggeri la contó una vez más, ya adaptada y diferente a la real, siendo él el protagonista.

"Fue en un partido amistoso con Brasil, no sé en qué país, justo estaba Careca, yo no lo conocía y lo iba a marcar, entonces Bilardo me dijo que vaya a bailarle al lado. Estábamos ahí en un salón que había una cena. Yo le dije: Carlos, yo no bailo. Pero me dijo que fuera a bailar igual, que quería ver algo. Fui, le pasé bailando al lado, me volví y me dijo: sos más alto vos, no te puede ganar", contó el exdefensor de la Selección. Fantino lo festeja, al igual que el resto de la mesa, y nadie se anima a contradecirlo.