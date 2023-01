Aberrante: echaron a 8 petroleros por hacerle un rito sexual de iniciación a un compañero

Un terrible caso de abuso en una empresa petrolera, en pleno corazón de Vaca Muerta, fue destapado a partir de la protesta de ocho empleados en los portones de la sede de la petrolera Tenaris, en Senillosa, provincia de Neuquén, por la recuperación de sus puestos de trabajo. Los petroleros reclamaban que habían sido echados sin causa, pero luego se supo que detrás había una investigación de la Justicia neuquina por la reiteración de abusos sexuales en una especie de rito de iniciación hacia los ingresantes a la compañía.

Los casos de abuso sexual se investigan a partir de la denuncia de un trabajador, quien a poco de ingresar a la empresa sufrió esa suerte de "rito de iniciación" y su testimonio impulsó investigación interna en la firma, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de una práctica habitual. La empresa aseguró que las "graves situaciones de acoso sufridas por un operario de la empresa" ocurrieron en el depósito de las instalaciones que tienen en Senillosa. Señaló que se llevó a cabo una investigación interna y una vez concluida se adoptaron medidas disciplinarias sobre un total de 11 trabajadores. Algunos de ellos fueron despedidos y otros suspendidos.

Uno de los despedidos denunció este martes que no les permitieron ingresar a su lugar de trabajo luego de una notificación verbal del área de Recursos Humanos de que habían sido despedidos sin causa, por lo que iniciaron el bloqueo para exigir la recuperación de su trabajo. Según explicó, el despido no estaba justificado, sino que se dio porque "un muchacho nuevo se sintió maltratado, lo elevó al supervisor y se inició una investigación interna. Como no llegaron a nada, despidieron a todo el turno que estaba ese día".

Pero lo cierto es que la Justicia neuquina desalojo de los manifestantes y comunicó que los despidos se dan en el marco de una investigación que realiza el Ministerio Público Fiscal por una denuncia de abuso sexual en lo que parece ser una ceremonia de iniciación para los empleados que recién entraban a Tenaris. En este caso llevaron al empleado, un operario recientemente ingresado, hasta la zona de vestuarios y allí se produjeron manoseos y toqueteos, incluso utilizando elementos para lastimarlo. Lo repitieron una vez que entraron todos juntos a la combi de la compañía, a la vista incluso de los supervisores que consintieron esta situación al no detenerla.

Al operario se le realizó una pericia que constató las lesiones y la semana próxima, cuando finalice la feria judicial, podría realizarse la audiencia de formulación de cargos a los acusados. "Es importante destacar que el área Legales de la empresa es quien acompaña al empleado a hacer la denuncia, toman conocimiento de que en varias situaciones un grupo de empleados de la empresa Tenaris había abusado sexualmente de él en detalles que no vamos a adelantar, era una práctica que tenían naturalizada en la empresa, que denominaban el cumpleaños, que era un rito con los nuevos que ingresaban y este empleado se animó a denunciar", explicó el Fiscal Jefe, Maximiliano Breide Obeid.

Cuando inició la investigación interna, se tomaron declaraciones de otros empleados que aseguraron haber sufrido los mismos abusos, mientras que otros los naturalizaron como un ritual dentro de la compañía. "Lo tomaban como una ceremonia de una unidad penitenciara, lamentablemente uno está acostumbrado a a ver esas prácticas en las unidades penitenciarias y verlo en una empresa privada es chocante", dijo.

Breide Obeid destacó el rol de la empresa, que "automáticamente tomó cartas en el asunto, se entrevistó conmigo enseguida, nos aportó las videofilmaciones que mostraban minutos antes y después en los lugares donde había denunciado la víctima que esto había sucedido. Son varias personas que participaron del abuso porque era rito de iniciación, se había producido antes con otros empleados, algunos decidieron callar y otros decidieron contar en la investigación interna que contaron que también les había ocurrido a ellos", afirmó Breide Obeid, y agregó que la decisión de la empresa -que evaluó como acertada- fue despedir con causa a todo el equipo, ya que se estima que podrían haber sido cómplices del hecho.