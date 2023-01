Fotos: escrachan al novio de Julieta de Gran Hermano con una rubia en Mar del Plata

Los gritos desde afuera de la casa no solo alteran el juego en Gran Hermano, exponiendo estrategias, nominaciones, espontáneas, cosas que pasan a espaldas de los participantes, o que ocurren fuera del reality. Lo que escuchan los "hermanitos" proveniente del exterior los altera. Y eso ocurrió con Julieta Poggio, una de las preferidas de la gente, que suele escapar de las placas de nominación en casi todas las galas y tiene muchos seguidores, que la apoyan y la convierten en una de las principales candidatas, junto con Marcos, para llevarse el premio mayo de más de 15 millones de pesos.

En la última semana una persona se acercó a gritarle “cornuda” a Julieta por los rumores de infidelidad del novio, que no son nuevos. En las redes sociales ya muchas veces se lo apuntó por sus salidas nocturnas mientras su novia está dentro de la casa, extrañándolo, siéndole fiel y hablando del amor que le tiene cada vez que puede. De hecho, esta semana hasta le contó a Santiago Del Moro que había soñado "cosas lindas" con él.

Esta vez, Lucca Bardelli, el joven con el que Julieta está de novia hace tres años, fue visto con una joven rubia de vacaciones en Mar del Plata y, a pesar de que dice haber ido con un grupo de amigos, se los pudo ver en una auto, sin el resto de los jóvenes con los que compartieron las vacaciones en nuestra ciudad.

No es la primera vez que se da a conocer una versión así sobre el novio de Julieta. En las redes sociales, donde se arman grupos de fans de los participantes en los que los apoyan y también se encargan de tratar de restarle votos a los contrincantes, aseguraron haberlo visto besando a otra mujer en el boliche. Como esa vez no mostraron ninguna prueba, no dijo nada, pero ahora hay fotos y por eso Lucca tuvo que salir a aclarar su paso por Mar del Plata con amigas.

“Dejen de inventar boludeces, con Juli tenemos un amor muy real y muy sano. Nunca haríamos nada que le hiera al otro y sabemos el enorme valor que le damos a nuestra relación y a la persona que tenemos al lado. Sabemos la clase de persona que somos y que jamás nos haríamos daño”, escribió en una historia de Instagram.

Y agregó: “Así que basta de vincularme con boludeces y rumores que solo inventan ustedes. Me fui a Mardel con mi grupo de amigos a disfrutar como cualquiera lo hace. Lamento por aquellos que no saben disfrutar el amor de una pareja que se ama y por el contrario quieran dañarla. Estoy tranquilo de que Ju cuando salga y vea todo esto se va a cagar de risa porque claramente ya conoce nuestro entorno y quiénes son mis amigos. Por último, gracias de corazón a todos los que nos apoyan”.