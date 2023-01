El increíble sueño premonitorio de Coti para volver a la casa y ganar Gran Hermano

Luego de su paso por el debate de Gran Hermano, Coti cumplió con la rutina de cada uno de los participantes que son eliminados de la casa más famosa del país y pasó por el piso de "LAM". La correntina enfrentó a Ángel de Brito y a las "angelitas" y además de defender su juego y sus estrategias, que incluyeron una traición a las mujeres de la casa que la terminó sacando del juego por la votación del público, dejó un sueño anticipatorio que dio que hablar.

"Te hiciste famosa, pero esto dura tres minutos si no lo sabés aprovechar, porque Gran Hermano para vos ya terminó acá", le dijo De Brito, pero Coti dejó una duda. "Si hay una mínima esperanza de volver a la casa, la voy a tener". "Yo te la sacaría, termina en marzo, ¿no te avisaron?", le insistió el conductor. Y ahí fue cuando la correntina comentó el sueño premonitorio que tuvo el domingo, antes de salir de la casa.

"Yo me soñé entrando de nuevo con este vestido azul y estas botas", dijo ante la sorpresa de todos. "Lo soñé con un vestido azul y hoy me llegó este vestido azul. Se lo conté a las chicas y a los productores", agregó, y explicó por qué confía en sus premoniciones: "Cuando tuve el ingreso a mi carrera soñé que me sacaba un 78 y me saqué un 78".

Coti dio su candidato y dijo que "quizá pueda ganar Marcos, no es lo que yo quisiera, me gustaría que gane Alexis. Si no entro yo, me gustaría que gane una mujer, que gane Romi, la veo bien", contó, pese a su pelea con la exdiputada dentro de la casa por la espontánea que le hizo a Julieta y a Daniela. "Yo entré con la lealtad borrada, por qué voy a tener lealtad con ellas, la tenía con Alexis. Los gritos de afuera para mí eran lo peor", dijo.

"Soy celosa, pero mostré un poco más de esa cara para no parecer alguien importante en el juego a futuro. Igual con los capricho", se sinceró, y aceptó que haber tenido sexo con Alexis delante de Alfa, en la pieza, fue "una falta de respeto, por eso le pedí disculpas".

Sobre el escándalo con Alfa, cuando hizo un comentario sexual que otros le criticaron duramente y ella le dejó pasar pese a que era la señalada, comentó: "Yo pensaba en ese momento que Lucila era la fuerte, y como ella fue a atacarlo a le, defendió a las mujeres y me defendió a mí que estuvo bien, yo pensé que Alfa no era fuerte. Por eso cuando veo que estaban tratando de usar eso para que se vaya, pensé que era mejor que se fuera alguien más", señaló, aclarando que por eso no fue contra Alfa y prefirió que "La Tora" luche esa guerra y termine en la placa o afuera, como ocurrió.

Su cruce con Laura Ubfal: