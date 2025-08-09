La emotiva bienvenida a la marplatense que hizo historia con la Seleccion y vuelve al fútbol argentino

La cuenta en redes sociales de @banfieldfutfem la rompió. Porque le dieron el valor que tiene a la llegada de Milagros Menéndez como nueva jugadora del club y además le mostraron a las chicas del club la importancia de lo hecho con la Selección Argentina, aquel recordado gol a Francia y el cambio que significó aquel Mundial para "Mili" y para el conjunto nacional.

Si bien el fútbol femenino todavía no tiene el profesionalismo que debería, aunque algunos clubes tratan de estar lo más cerca posible, aquel 3 a 3 con Francia las puso en los ojos de todos y la marplatense se convirtió en noticia nacional. Ingresó y, al ratito, convirtió el primer tanto de la Selección en el Mundial y el comienzo de la levantada para un empate que fue muy festejado, más allá de que no se logró la clasificación.

"Mili" regresa al fútbol argentino y es una gran noticia. Luchadora constante por los derechos de las futbolistas, la marplatense estuvo entrenando en nuesta ciudad y esperando esta oportunidad luego de vivir una increíble experiencia muy lejos de su tierra: en Arabia Saudita. Pero no fue todo. Dio el salto grande en la UAI Urquiza y de allí fue a Racing, tuvo la chance de jugar en España en Elche y Granada y también pasó por el gigante brasileño Santos.

Ahora, Menéndez vuelve a nuestro país y buscará meter goles en Banfield, el club que le abrió las puertas y con quien empezará a jugar el segundo Torneo de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino.