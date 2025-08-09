Cuenta DNI: hoy vuelve el descuento en carnicerías, que fue duplicado para agosto

Cuenta DNI confirmó que durante el mes de agosto duplicará el descuento en carnicerías y pescaderías.

Cuenta DNI renovó sus descuentos para agosto 2025 y ofrecerá durante todo el mes a sus más de 10 millones de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires beneficios para ahorrar pagando con la billetera virtual en comercios adheridos.

Uno de ellos es el clásico descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, que se convirtió desde hace tiempo en el más buscado por los usuarios de Cuenta DNI ya que permite ahorrar un buen dinero en los locales adheridos de esos tres rubros en toda la provincia de Buenos Aires.

La buena noticia para este mes es que el descuento fue multiplicado y habrá dos jornadas con beneficios en carnicerías, granjas y pescaderías a lo largo de agosto, los sábados 9 y 23 del mes.

Es por eso que hoy estará vigente por primera vez, por lo que se podrá aprovechar en toda la provincia de Buenos Aires con Cuenta DNI en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. El descuento seguirá siendo del 35%, con un tope de reintegro de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos),

Todos los descuentos de agosto de Cuenta DNI

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 9 y 23 agosto. Tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).

Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.

Todos los supermercados con descuento con Cuenta DNI

Día: 20% de descuento los días lunes. Tope de reintegro unificado: $8.000, por día y por persona.

Toledo: 20% de descuento, los jueves. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Carrefour: 10% de descuento los días miércoles. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Acumulable con otras promociones vigentes.

Grupo El Nene: 15%, los martes. Tope de reintegro: $6.000 por fecha y por cuenta.

Supermercados Chacabuco, San Lorenzo, Súper 3, Actual, Supercano, CLC, 5mentarios y Sabor Criollo: 15% martes y miércoles. Tope de reintegro: $6.000 por semana y por cuenta.

La Amistad: 10%, los jueves, sin tope de reintegro.

ChangoMás: 20% de jueves a sábado, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.